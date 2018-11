Wkręceni w parkiet, czyli jak ośmieszyć obrońcę. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Były najlepsze koszykarskie wsady w historii igrzysk olimpijskich, czas na TOP 5 akcji z cyklu „Ankle breakers”. Co oznacza ten termin? To drybling z piłką w trakcie którego obrońca traci równowagę, co często kończy się upadkiem na parkiet. Kto więc został najbardziej wkręcony? Zobaczcie.