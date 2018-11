Ten moment zabił marzenia Stelmetu Enea BC Zielona Góra. Wideo

Sekundy do końca, wynik 75:78 i czysta trójka na remis. To mógł być moment Stelmetu, to powinien być moment Stelmetu w meczu z Kalevem Tallin. Nie był, Przemysław Zamojski chybił, a zielonogórzanie przegrali ostatecznie 77:80.