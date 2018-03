Brzuch ze stali. Adrianna Palka pokaże wam, jak szybko spalić "oponkę"

Marzysz o płaskim i wyrzeźbionym brzuchu? Przed tobą trening wzmacniający mięśnie brzucha, który możesz wykonać w domu. Ćwiczenia angażują do pracy mięśnie skośne, proste i poprzeczne brzucha. Trenuj minimum cztery razy w tygodniu, a rezultaty będą widoczne już po miesiącu, przy odpowiedniej diecie i wysiłku aerobowym – zachęca sportsmenka i trenerka personalna Adrianna Palka.

Interia oraz trenerzy z kanału #WEŹPOTRENUJ zapraszają na drugi z czterech odcinków mini serii. W pierwszym trenerka i instruktorka Adrianna Palka zaprezentowała krótki i intensywny zestaw ćwiczeń, nastawiony na spalanie tkanki tłuszczowej.

Teraz pora na pozbycie się wątpliwej, a w zasadzie wstydliwej ozdoby, jaka jest "oponka". W odcinku zatytułowanym "Belly Blast" dowiemy się jak "oponkę" zamienić na wyrzeźbione mięśnie brzucha. Seria ćwiczeń z Adą składa się z czterech odcinków.





Plan treningowy "Belly Blast"

1. Rozgrzewka

2. Wspinaczka górska

Przyjmij pozycję podporu przodem i upewnij się, że dłonie znajdują się pod barkami. Twoje ciało razem z głową, powinno tworzyć linię prostą. Przyciągaj dynamicznym ruchem kolana po skosie, w stronę klatki piersiowej. Wymieniaj pozycję nóg bardzo dynamicznie. Pamiętaj by przez cały czas wykonywania ćwiczenia stabilizować sylwetkę, napinać mięśnie brzucha i pilnować by biodra nie opadały.



3. Marsz ramiona-przedramiona

Przyjmij pozycję podporu przodem i upewnij się, że dłonie znajdują się pod barkami. Z tej pozycji przejdź do podporu na przedramionach (tzw. pozycja deski). W trakcie ćwiczenia pracuje całe ciało. Utrzymuj aktywny brzuch i pośladki.



4. Brzuszki skośne

Przyjmij pozycję wyjściową taką jak do brzuszków prostych. Z wydechem zrób spięcie odrywając łopatki od podłogi i jednocześnie skręć tułów tak, aby dotknąć łokciem przeciwległego kolana (czyli tego uniesionego wyżej). Przy wdechu opuść tułów. Pamiętaj o odcinku lędźwiowym, który ma być przyklejony do podłoża,oraz o stałym napięciu mięśni brzucha.



5. Stretching (ćwiczenia rozciągające)



- Powtórzcie trzy razy wszystkie ćwiczenia - przypomina Adrianna Palka. - Żeby trening metodą "Train My Way" był jak najbardziej skuteczny, proponuję po zakończeniu ćwiczeń 30 minut tzw. cardio - może to być bieżnia, rowerek, albo możesz też iść na spacer.





Na celowniku smukłe uda



W trzecim odcinku treningowym, Ada zaprezentuje proste i skuteczne ćwiczenia na smukłe i jędrne uda.



Przygotowane treningi wzmacniają wszystkie partie ciała oraz poprawiają ogólną kondycje organizmu.



Jeżeli podobają wam się ćwiczenia prowadzone przez Adriannę Palkę, możecie ją odwiedzić na blogu "Train My Way" .

Ada mówi: Train My Way

Adrianna Palka to sportsmenka i trenerka personalna, absolwentka krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Specjalizuje się w treningach personalnych oraz zajęciach biegowych. Współpracuje z wieloma osobami ze świata biznesu oraz sportu, między innymi ze zwycięzcą Rajdu Dakar w 2015 r. Rafałem Sonikiem oraz z wielokrotnym mistrzem świata i olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Wypracowała autorską metodę treningową "Train My Way".



- "Train May Way" polega na wykonywaniu trzech serii, składających się z trzech ćwiczeń, z których każde trwa po 30 sekund - wyjaśnia trenerka. Po każdym zestawie ćwiczeń Adrianna zaleci 30 minut tzw. cardio (bieżnia, rowerek albo spacer).