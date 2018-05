Diamentowa Liga. Kszczot jedynym Polakiem w Dausze

Wiele gwiazd - medalistów igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata - pojawi się w piątek w Dausze na inaugurację najbardziej prestiżowego cyklu mityngów lekkoatletycznych Diamentowej Ligi. Z Polaków wystąpi wicemistrz globu w biegu na 800 m Adam Kszczot.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Caster Semenya odleciała w biegu na 1500 m. Wideo Eurosport

Trenujący ze Zbigniewem Królem zawodnik ostatnie dni spędził w Zakopanem, gdzie miał jeszcze mocne akcenty treningowe i do Kataru nie poleciał, by od razu bić rekordy, a by sprawdzić na jakim etapie przygotowań jest. Najważniejsze pozostają dla niego sierpniowe mistrzostwa Europy w Berlinie. A właśnie od 4 maja można na nie uzyskiwać wskaźniki PZLA. Na 800 m mężczyzn wynosi on 1.47,00.

Reklama

Taki wynik nie powinien być dla Kszczota wielkim wyzwaniem, ale początek sezonu jest dla lekkoatletów przeważnie dużą niewiadomą. W piątek zawodnik RKS Łódź będzie mieć okazję sprawdzić się w doborowym towarzystwie. Na starcie powinni zameldować się m.in. piąty zawodnik igrzysk Kenijczyk Ferguson Rotich, jego rodak, brązowy medalista MŚ Kipyegon Bett i Holender Bram Som.

Do Kataru przylatują co roku wielkie gwiazdy, mimo że termin mityngu nie jest korzystny. Na początku maja wielu lekkoatletów jest jeszcze na zgrupowaniach i szlifuje formę. Najczęściej sezon zaczynają około dwóch tygodni później lub "rozgrzewają" się na lokalnych zawodach, zanim pokażą się światowej scenie.

Lokalni kibice w Dausze na stadion przychodzą przede wszystkim dla Mutaza Essy Barshima. Katarski skoczek wzwyż jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców kraju. Trenowany przez Stanisława Szczyrbę lekkoatleta i tym razem wystąpi przed własną publicznością i zapowiada, że jest gotowy na rekord świata. Ten od 1993 roku należy do Kubańczyka Javiera Sotomayora i wynosi 2,45. Ale nie po raz pierwszy Barshim obiecuje tak wysoką formę. Za rekordowym wynikiem "goni" od paru lat i kilkakrotnie go atakował, ale bez sukcesów.

Mistrz świata i wicemistrz olimpijski zmierzy się m.in. z rewelacją zeszłego sezonu Syryjczykiem Majdem Eddinem Ghazalem i Niemcem polskiego pochodzenia, brązowym medalistą HMŚ Mateuszem Przybylko. Najlepszy z Polaków Sylwester Bednarek przebywa jeszcze we włoskiej Formii, gdzie trenuje.

Ciekawie zapowiada się także bieg na 100 m kobiet. Obok siebie w blokach startowych staną najszybsza w Europie Holenderka Dafne Schippers i królowa sprintu na igrzyskach w Rio de Janeiro Jamajka Elaine Thompson. A także rewelacyjne pod dachem na dystansie 60 m reprezentantki Wybrzeża Kości Słoniowej Marie-Josse Ta Lou i Murielle Ahoure.

Polski akcent będzie w konkursie tyczkarek. Brązowa medalistka ostatnich MŚ Wenezuelka Robeilys Peinado trenuje na co dzień w Szczecinie z Wiaczesławem Kaliniczenko i ma wystąpić w Dausze. Jej rywalkami będą mistrzyni olimpijska i świata Greczynka Katerina Stefanidi oraz halowa mistrzyni globu, mająca rekord życiowy 5,00 m Amerykanka Sandi Morris.

Cykl Diamentowej Ligi, składający się w tym roku z 14 zawodów w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Afryce, zostanie rozegrany po raz dziewiąty. Główną nagrodą jest diamentowe trofeum oraz czek na 50 tys. dolarów. By je otrzymać, nie trzeba wygrywać wszystkich mityngów, wystarczy zakwalifikować się do finału oraz w nim triumfować.

Lekkoatleci mogą wzbogacić się także w poszczególnych mityngach. Finansową premię otrzymują zawodnicy, którzy zajmą miejsca w ósemce. Zwycięstwo jest warte 10 tys. dolarów, a ósma lokata - tysiąc.

Rywalizacja zakończy się 31 sierpnia w Brukseli.

Zdjęcie Adam Kszczot / AFP

Kalendarz Diamentowej Ligi:

4 maja, Dauha

12 maja, Szanghaj

26 maja, Eugene

31 maja, Rzym

7 czerwca, Oslo

10 czerwca, Sztokholm

30 czerwca, Paryż

5 lipca, Lozanna

13 lipca, Rabat

20 lipca, Monako

21-22 lipca, Londyn

18 sierpnia, Birmingham

30 sierpnia, Zurych

31 sierpnia, Bruksela