Diamentowa Liga. Paweł Wojciechowski drugi w skoku o tyczce w Rzymie

Paweł Wojciechowski skoczył o tyczce 5,78 i zajął drugie miejsce w mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie. Wygrał mistrz świata Amerykanin Sam Kendricks – 5,84, a "zerówkę" zaliczył Piotr Lisek. Bardzo dobrze wypadła na 400 m czwarta Justyna Święty-Ersetic – 51,59.

Tak wysoko Wojciechowski w tym sezonie jeszcze nie skakał. Wyraźnie widać, że z zawodów na zawody coraz lepiej "dogaduje się z nowymi tyczkami. Gdy dołożył do tego pełny rozbieg, zaczął znowu liczyć się w walce o najwyższe cele.

W stolicy Włoch lepszy od niego był tylko jego przyjaciel ze skoczni Kendricks. Amerykanin początek sezonu też ma w kratkę, ale spisuje się coraz lepiej. Tym razem nie strącił poprzeczki na 5,84.

Konkurs zupełnie nie wyszedł Liskowi. Wicemistrz świata jako jedyny w stawce zaczął od 5,62. Pozostali zawodnicy mieli wówczas już zaliczone skoki na 5,36 i 5,52. Polak zaryzykował i eksperyment się nie udał, bo 5,62 na początek rywalizacji okazało się zbyt wysoko. Trenujący z Marcinem Szczepańskim zawodnik OSOT-u Szczecin trzy razy strącił i nie został sklasyfikowany.

Święty-Ersetic po raz pierwszy w tym sezonie dostała szansę występu w Diamentowej Lidze i nie zawiodła. W mocnej stawce zawodniczek zajęła czwarte miejsce czasem 51,59 i była pierwszą Europejką na mecie. Wygrała reprezentantka Bahrjanu Salwa Eid Naser - 50,51. Wśród mężczyzn triumfował Amerykanin Fred Kerley - 44,33.

Powoli rozkręca się Adam Kszczot. Wicemistrz świata rozpoczął bieg na 800 m w tyle stawki, która się bardzo rozciągnęła. Mimo dobrego finiszu nie zdołał już dogonić czołówki i ostatecznie skończył na siódmej pozycji, ale z najlepszym swoim tegorocznym czasem - 1.46,23. Na czele było trzech Kenijczyków, a pierwszy do mety dotarł Wycliffe Kinyamal - 1.44,65.

Nie do końca zadowoleni z Rzymu będą wracać polscy dyskobole. Dla Roberta Urbanka i Piotra Małachowskiego był to trzeci start w ciągu pięciu dni i prawdopodobnie zmęczenie wzięło górę. Pierwszy z nich rzucił 64,10, a wicemistrz olimpijski 63,95. To dało im odpowiednio ósme i dziewiąte miejsce. Wygrał najlepszy w tym sezonie Jamajczyk Fedrick Dacres - 68,51.

Wśród kobiet niepokonana pozostaje Sandra Perkovic. Chorwacka dyskobolka poprawiła kolejny rekord mityngu. Mistrzyni olimpijska, świata i Europy rzuciła w Rzymie 68,93.

"To nie był dla mnie łatwy konkurs. Męczyłam się technicznie, ale bardzo zależało mi na rekordowym wyniku. Miałam w tym sezonie trochę kłopotów zdrowotnych, dlatego wcale nie byłam pewna, jak ten rok będzie wyglądać" - przyznała.

Najdłuższe rozgrywane w Rzymie biegi na 3000 m z przeszkodami zdominowali Kenijczycy. U kobiet reprezentantki tego kraju zajęły pierwsze trzy lokaty, a najszybsza była z najlepszym tegorocznym wynikiem na świecie Hyvin Kiyeng - 9.04,96.

W rywalizacji na 400 m ppł wygrali Amerykanka Georganne Moline - 53,97 i Katarczyk Abderrahaman Samba, który czasem 47,48 ustanowił rekord Azji. To również najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Drugi - także ze świetnym rezultatem 47,82 - był Karsten Warholm. Norweg poprawił rekord kraju.

"To dla mnie niesamowite uczucie. Poprawiłem dzisiaj tyle rekordów - Azji, Diamentowej Ligi, mityngu. Mam nadzieję, że każde zawody będą dla mnie takie udane. Dziękuję Karstenowi za rywalizację. Dzięki temu byłem w stanie osiągnąć tak dobry rezultat" - skomentował Samba.

Do niespodzianki doszło w biegu na 100 m ppł. Już na pierwszym płotku pomyliła się faworytka Amerykanka Brianna McNeal i ostatecznie wypadła ze swojego toru. Z jej błędu skorzystała jej rodaczka Sharika Nelvis - 12,76.

Na 200 m najszybsza była wicemistrzyni świata na tym dystansie reprezentantka Wybrzeża Kości Słoniowej Marie-Josee Ta Lou - 22,49.

Najlepszy tegoroczne wyniki na świecie ustanowili w Rzymie: na 100 m Amerykanin Ronnie Baker - 9,93, w skoku wzwyż Rosjanka Maria Lasickiene - 2,02, na 1500 m Kenijczyk Timothy Cheruiyot - 3.31,22, w skoku w dal reprezentant RPA Luvo Manyonga - 8,58 i na 3000 m z przeszkodami Kenijczyk Conseslus Kipruto - 8.08,40. Na tym ostatnim dystansie do mety nie dotarł Krystian Zalewski.





Wyniki mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie:

Kobiety

200 m

1. Marie-Josee Ta Lou (Wyb. Kości Słoniowej) 22,49

2. Ivet Lalova-Collio (Włochy) 22,64

3. Mujinga Kambundji (Szwajcaria) 22,76

400 m

1. Salwa Eid Naser (Bahrajn) 50,51

2. Stephanie Ann McPherson (Jamajka) 50,69

3. Jaide Stepter (USA) 51,47

4. Justyna Święty-Ersetic (Polska) 51,59

3000 m z przeszkodami

1. Hyvin Kiyeng (Kenia) 9.04,96 - najlepszy wynik br. na świecie

2. Chepteek Chespol (Kenia) 9.05,14

3. Norah Jeruto (Kenia) 9.07,17

100 m ppł

1. Sharika Nelvis (USA) 12,76

2. Danielle Williams (Jamajka) 12,82

3. Tobi Amusan (Nigeria) 12,86

400 m ppł

1. Georganne Moline (USA) 53,97

2. Janieve Russell (Jamajka) 54,08

3. Dalilah Muhammad (USA) 54,65

wzwyż

1. Maria Lasickiene (Rosja/neutralna flaga) 2,02 - najlepszy tegoroczny wynik br. na świecie

2. Mirela Demirewa (Bułgaria) 1,94

3. Elena Vallortigara (Włochy) 1,94

dysk

1. Sandra Perković (Chorwacja) 68,93

2. Yaime Perez (Kuba) 66,62

3. Denia Caballero (Kuba) 63,48

Mężczyźni

100 m

1. Ronnie Baker (USA) 9,93 - najlepszy tegoroczny wynik br. na świecie

2. Jimmy Vicaut (Francja) 10,02

3. Filippo Tortu (Włochy) 10,04

400 m

1. Fred Kerley (USA) 44,33

2. Abdalleleh Haroun (Katar) 44,37

3. Paul Dedewo (USA) 44,58

800 m

1. Wycliffe Kinyamal (Kenia) 1.44,65

2. Cheruiyot Rotich (Kenia) 1.44,74

3. Jonathan Kitilit (Kenia) 1.44,78

...

7. Adam Kszczot (Polska) 1.46,23

1500 m

1. Timothy Cheruiyot (Kenia) 3.31,22

2. Elijah Manangoi (Kenia) 3.33,79

3. Samuel Tefera (Etiopia) 3.34,84

3000 m z przeszkodami

1. Conseslus Kipruto (Kenia) 8.08,40

2. Benjamin Kigen (Kenia) 8.10,01

3. Chala Beyo (Etiopia) 8.11,22

...

Krystian Zalewski (Polska) - nie ukończył

400 m ppł

1. Abderrahman Samba (Katar) 47,48 - najlepszy wynik br. na świecie

2. Karsten Warholm (Norwegia) 47,48

3. Yasmani Copello (Turcja) 48,63

w dal

1. Luvo Manyonga (RPA) 8,58 - najlepszy wynik br. na świecie

2. Juan Miguel Echevarria (Kuba) 8,53

3. Ruswahl Samaai (RPA) 8,34

tyczka

1. Sam Kendricks (USA) 5,84

2. Paweł Wojciechowski (Polska) 5,78

3. Raphael Holzdeppe (Niemcy) 5,62

....

Piotr Lisek (Polska) - nie zaliczył żadnej wysokości

dysk

1. Fedrick Dacres (Jamajka) 68,51

2. Andrius Gudzius (Litwa) 68,17

3. Ehsan Hadadi (Iran) 65,93

...

8. Robert Urbanek (Polska) 64,10

9. Piotr Małachowski (Polska) 63,95

