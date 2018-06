Diamentowa Liga. Piotr Lisek trzeci w konkursie skoku o tyczce

Piotr Lisek zajął trzecie, a Paweł Wojciechowski czwarte miejsce w konkursie tyczkarzy mityngu Diamentowej Ligi w Sztokholmie. Obaj uzyskali po 5,76 m. Wygrał zaledwie 19-letni Szwed Amand Duplantis – 5,86. Czwarty w biegu na 1000 m był Adam Kszczot – 2.16,58.

Wygrał na tym nietypowym dystansie Kenijczyk Cheruiyot Rotich - 2.14,88. To także najlepszy tegoroczny czas na świecie.

Lisek powoli znowu zaczyna wracać po kryzysie do wysokiego skakania. W Szwecji wyglądał już dobrze, mimo że nie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek. Dwa dni temu startował w Chorzowie w Memoriale Janusza Kusocińskiego. Podobnie zresztą jak Wojciechowski. Kibiców porwał jednak Duplantis, który nieoczekiwanie pokonał mistrza świata Amerykanina Sama Kendricksa - 5,81.

"To moje pierwsze w karierze zwycięstwo w Diamentowej Lidze i pokochałem to. Publiczność była fantastyczna. Do takiego skakania zmobilizował mnie Sam, bo ciągle chciałem wygrać. Moim celem jest wywalczyć też złoto w mistrzostwach Europy" - przyznał.

Siódme miejsce w bardzo silnie obsadzonym biegu na 400 m zajęła Justyna Święty-Ersetic. Polka jest w tym sezonie niezwykle równa. Tym razem miała czas 51,34, a wygrała reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Naser - 49,84.

Po raz pierwszy od 27 lat kibice mogli oglądać tak daleki skok w dal. Miguel Echevarria uzyskał 8,83 m. Wprawdzie zbyt mocno wiało (+2,1 m/s), ale i tak Kubańczyk dał sygnał, że może nadejść jego era. Po raz ostatni tego rzędu wynik osiągnięto w 1991 roku, kiedy Mike Powell poprawił rekord świata. Wynosi on od tego czasu 8,95.

"Zakładałem sobie, żeby skoczyć ok. 8.50 m, ale że uda się tak daleko wylądować, nigdy bym nie przypuszczał. Sezon jest jeszcze bardzo długi, dlatego mam nadzieję, że jeszcze się rozwinę. Nie myślę o dziewięciu metrach, ale krok po kroku muszę ciężko pracować i może kiedyś się uda" - skomentował Echevarria.

Wśród kobiet najdalej wylądowała Brytyjka Lorraine Ugen - 6,85.

Najlepszy wynik na świecie uzyskał też jamajski dyskobol Fedrick Dacres - 69.67, to także rekord mityngu oraz kraju. Zresztą bardzo dobry rezultat osiągnął także drugi Litwin Andrius Gudzius - 69,59. Już dawno konkurs dyskoboli nie stał na tak wysokim poziomie.

Najszybciej w tym roku 100 m ppł przebiegła także Amerykanka Brianna McNeal - 12,38, a na 5000 m Etiopczyk Selemon Barega - 13.04,05.

Kolejny popis na 400 m ppł dał Abderrahman Samba. Katarczyk czasem 47,41 poprawił rekord Azji, Diamentowej Ligi i mityngu. Za nim finiszował Norweg Karsten Warholm, który wynikiem 47,81 ustanowił rekord kraju.

"Czekałem na to, żeby zrobić coś wielkiego i nareszcie się udało. Już nie mogę się doczekać kolejnych startów... Cieszę się, że mam takiego przeciwnika jak Karsten, bo to sprawia, że jeszcze bardziej trzeba się mobilizować. Teraz skupię się na treningu, a do rywalizacji wrócę na mityng Diamentowej Ligi w Paryżu" - zapowiedział Samba.

42. zwycięstwo z rzędu odniosła skoczkini wzwyż Maria Lasickiene. Startująca pod neutralną flagą Rosjanka jest niepokonana od ponad roku, a w tym czasie m.in. zdobyła mistrzostwo świata.

Na 1500 m bardzo dobry czas osiągnęła Etiopka Gudaf Tsegay - 3.57,64.

W rozgrywanym wcześniej w dużym upale konkursie tyczkarek najlepsza była halowa mistrzyni świata Amerykanka Sandi Morris - 4,86.

Na 200 m wygrali Bułgarka Ivet Lalova-Collio - 22,63 i po raz drugi z rzędu mistrz świata Turek Ramil Guliyev - 19,92. Z kolei na dwa razy krótszym dystansie triumfowali Irańczyk Hassan Taftian - 10,07 i Brytyjka Dina Asher-Smith - 10,93.

Pod nieobecność liderki światowej listy wyników w biegu na 800 m Caster Semenyi tym razem najlepsza była Etiopka Chaltu Regasa, która zaimponowała zwłaszcza finiszem, a na mecie miała czas 2.01,16. Wśród mężczyzn triumfował Australijczyk Peter Boll - 1.44,56.

Siódmy mityng Diamentowej Ligi - tym razem w Paryżu - zaplanowany jest na 30 czerwca.





Wyniki mityngu Diamentowej Ligi w Sztokholmie:

Kobiety

100 m

1. Dina Asher-Smith (W. Brytania) 10,93

2. Murielle Ahoure (Wyb. Kości Słoniowej) 11,03



3. Michelle-Lee Ahye (Trynidad i Tobago) 11,11

200 m

1. Ivet Lalova-Collio (Bułgaria) 22,63

2. Beth Dobbin (W. Brytania) 22,83

3. Anyika Onuora (W. Brytania) 23,38

400 m

1. Salwa Eid Naser (Bahrajn) 49,84 - rekord kraju

2. Phyllis Francis (USA) 50,07

3. Jessica Beard (USA) 50,55

7. Justyna Święty-Ersetic (Polska) 51,34

800 m

1. Chaltu Regasa (Etiopia) 2.01,16

2. Halimah Nakaayi (Uganda) 2.01,37

3. Shelayna Oskan-Clarke (W. Brytania) 2.02,09

1500 m

1. Gudaf Tsegay (Etiopia) 3.57,64

2. Laura Muir (W. Brytania) 3.58,53

3. Rababe Arafi (Maroko) 4.00,28

100 m ppł

1. Brianna McNeal (USA) 12,38 - najlepszy wynik br. na świecie

2. Danielle Williams (Jamajka) 12,48

3. Alina Tałaj (Białoruś) 12,55

tyczka

1. Sandi Morris (USA) 4,86

2. Angelica Bengtsson (Szwecja) 4,65

3. Maryna Kyłypko (Ukraina) 4,45

wzwyż

1. Maria Lasickiene (Rosja/neutralna flaga) 2,00

2. Mirela Demirewa (Bułgaria) 2,00

3. Erika Kinsey (Szwecja) 1,94

w dal

1. Lorraine Ugen (W, Brytania) 6,85

2. Malaika Mihambo (Niemcy) 6,85

3. Christabel Nettey (Kanada) 6,83

Mężczyźni

100 m

1. Hassan Taftian (Iran) 10,07

2. Yoshihide Kiryu (Japonia) 10,15

3. Gavin Smellie (Kanada) 10,17

200 m

1. Ramil Guliyev (Turcja) 19,92

2. Aaron Brown (Kanada) 20,07

3. Luxolo Adams (RPA) 20,36

800 m

1. Peter Boll (Australia) 1.44,56

2. Joseph Deng (Australia) 1.44,61

3. Rynhardt van Renssburg (RPA) 1.45,73

1000 m

1. Cheruiyot Rotich (Kenia) 2.14,88 - najlepszy wynik br. na świecie

2. Sadik Mikhou (Bahrajn) 2.16,09

3. Jake Wightman (W. Brytania) 2.16,27

4. Adam Kszczot (Polska) 2.16,58

5000 m

1. Selemon Barega (Etiopia) 13.04,05 - najlepszy wynik br. na świecie

2. Birhanu Balew (Bahrajn) 13.04,25

3. Abadi Hadis (Etiopia) 13.06,76

400 m ppł

1. Abderrahman Samba (Katar) 47,41 - najlepszy wynik br. na świecie

2. Karsten Warholm (Norwegia) 47,81 - rekord kraju

3. Yasmani Copello (Turcja) 48,91

w dal

1. Miguel Echevarria (Kuba) 8,83 (wiatr +2,1 m/s)

2. Jeff Henderson (USA) 8,39

3. Luvo Manyonga (RPA) 8,25

tyczka

1. Amand Duplantis (Szwecja) 5,86

2. Sam Kendricks (USA) 5,81

3. Piotr Lisek (Polska) 5,76

4. Paweł Wojciechowski (Polska) 5,76

dysk

1. Fedrick Dacres (Jamajka) 69,67 - najlepszy wynik br. na świecie

2. Andrius Gudzius (Litwa) 69,59

3. Ehsan Hadadi (Iran) 67,68