Ekstremalna jesień czyli Runmageddon na Kocierzu

Już w ten weekend na granicy województwa małopolskiego i śląskiego odbędzie się ostatni w tym roku Górski Runmageddon. W jesiennej aurze fani ekstremalnych sportów pokonywać będą jedną z bardziej malowniczych i wymagających tras tegorocznych edycji Runmageddonu.

Zdjęcie Runmageddon /Runmageddon /materiały prasowe

Przygotowania do wydarzenia już trwają. Inżynierowie Runmageddon stawiają przeszkody i wyznaczają trasy dla startujących. Wszystkie formuły rozpoczynać się będą od tej samej przeszkody - Kocierskiego Sponiewiertatora, czyli pętli z obciążeniem pod górkę. Następnie na ich drodze stanie 2,4 metrowa ścianka - Czarna Deskowana. Za tą przeszkodą drogi formuł rozejdą się. Uczestnicy Intro, najkrótszego biegu oraz Rekruta (6 km, ponad 30 przeszkód) ruszą leśną dróżką prowadzącą do drogi wojewódzkiej 781, pod którą również przebiegną. Kolejne kilometry pokonywać będą po stronie województwa śląskiego, a na samym końcu wrócą w małopolskie lasy. Na trasach czekać na nich będą: Ściana z łańcuchów, Siatka do czołgania, Worki Bokserskie, Poręcze wąskie, Porodówka, Multirig. Śmiałkowie, którzy zmierzą się z sześciokilometrowym Rekrutem pokonają dodatkowo Doły do przeskakiwania, Wędkę Żniwiarza i Mostek Tybetański, a także przeszkody wspólne dla formuł Rekrut i Hardcore m.in.: Wariat, Pole Dance, X-men. Najdłuższa formuła Hardcore, która liczyć będzie około 21 kilometrów i ponad 50 przeszkód zaprowadzi Runmageddończyków czerwonym szlakiem pieszym, aż do przysiółku Milerzyska, gdzie spotkają się z przeszkodą Poznańskie Koziołki i Końska. Stamtąd ruszą lasami w okolice Kocierz Hotel & Spa. - Trasy będą mordercze, to pewne. Runmageddon Kocierz będzie w końcu ostatnim górskim eventem w tym roku, więc musi wywrzeć duże wrażenie na uczestnikach i wbić się w ich pamięć. Musi dać im uczucie zwycięstwa nad słabościami, by pełni adrenaliny i pozytywnej energii dotarli na metę, a w przyszłym roku wrócili po więcej - mówi dyrektor biegu Paulina Kędziora.

Reklama

- Już nie możemy doczekać się weekendu! Codziennie obserwujemy jak powstają poszczególne przeszkody, analizujemy przebieg trasy i jednego jesteśmy pewni - Runmageddon na Kocierzu długo pozostanie w Waszej pamięci! Aura nam sprzyja, okoliczności przyrody są przepiękne - nie można było wybrać lepszego miejsca na ostatni Hardcore w sezonie. Wspólnie z Runmageddonem przygotowaliśmy autorską przeszkodę - Kocierskiego Sponiewieratora i zmodyfikowaliśmy Aquamana czy znienawidzoną przez wszystkich uczestników Lodową. Tylko u nas będziecie zerować temperaturę swoich mięśni wpadając do lodu wprost ze zjeżdżalni. Czekamy na zawodników oraz na wszystkich, którzy chcą zobaczyć zmagania biegaczy. Zostawcie samochody w centrum Andrychowa, w wyznaczonych miejscach, które już wkrótce zostaną ogłoszone na facebooku i skorzystajcie z darmowych autobusów, które zawiozą Was na Kocierz. - właściciel Kocierz Hotel & SPA, Daniel Sordyl.

Sobota 20 października

W sobotę o godzinie 8:00 wystartują dwie serie Elite formuły Rekrut, czyli zawodnicy, których celem jest jak najszybsze przebiegnięcie 6-kilometrowego dystansu i bezbłędne, zgodne z regulaminem pokonanie ponad 30 przeszkód. W godzinach 8:30 - 12:30 startować będą śmiałkowie serii Open tej samej formuły, którzy biorą udział w Runmageddonie, by sprawdzić się w ekstremalnym biegu z przeszkodami a jednocześnie przeżyć niecodzienną przygodę. Pierwszego dnia eventu smak Runmageddonu poznają debiutanci startujący w trzykilometrowej formule Intro. Ich starty odbywać się będą w godzinach: 14:45-15:15. Tego samego dnia wystartują też dzieci w Runmageddonie Kids. Cztero i pięciolatkowie rozpoczną swoją przygodę o godzinach: 10:15, 11:15, 12:15. Dzieci w wieku 6-8 lat o godzinie 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, a 9- 11 lat o: 10:55, 11:55, 13:55.

Niedziela 21 października

Niedziela zarezerwowana jest dla najdłuższego dystansu Hardcore, czyli 21 kilometrów. O 7:25 i 7:35 swój wyścig rozpoczyna seria Elite, a następnie w godzinach 7:45-11:45 biegną startujący serii Open, którzy na pokonanie 21-kilometrowego dystansu z przeszkodami mają przewidziane 6 godzin. Na trasie formuły Hardcore na uczestników czekają 2 punkty regeneracyjne z gorącą herbatą, wodą, izotonikami i energetycznymi przekąskami oraz dwa punkty pomiaru czasu. Pierwszy pomiar będzie miał miejsce około 15,5 - 16,5 kilometra, które będzie trzeba przebyć w przewidziane na ten odcinek 4 godziny. Drugi pomiar dokonywany będzie tuż za linią mety.

Informacje dodatkowe

Z uwagi na górskie położenie, Kocierz Hotel & SPA dysponuje ograniczoną liczbą miejsc parkingowych. By usprawnić dojazd do obiektu, organizacja ruchu na czas eventu zostanie zmieniona. Zaplanowano specjalną komunikację, która pozwoli szybko i sprawnie dostać się na miejsce imprezy . Gdy udostępnione parkingi zapełnią się, droga zostanie zamknięta. Warto więc zostawić samochody w centrum miasta i skorzystać z darmowych autobusów, które dowiozą na Kocierz zarówno zawodników jak i osoby, które chciałaby zobaczyć zmagania biegaczy. Proponowane miejsca parkingowe i trasę jazdy autobusu znajdziecie na mapce. Szczegółowe informacje na temat kursów znajdują się w Pakiecie Info wydarzenia na stronie WWW.RUNMAGEDDON.PL . Należy też pamiętać, że droga dojazdowa na Kocierz od strony Żywca jest nadal zamknięta.

Zapisy internetowe do wzięcia udziału w Runmageddonie trwają do czwartku do godziny 14:00, jednak już od piątku zapisać się będzie można w Biurze Zawodów na miejscu eventu w godzinach jego otwarcia.

O Runmageddonie

Runmageddon jest największym w Polsce i najbardziej ekstremalnym w Europie cyklicznym biegiem przez przeszkody. Zmagania odbywają się w kilkunastu lokalizacjach rocznie. W 2017 roku w 17 wydarzeniach wystartowało blisko 60 tysięcy osób, a od początku istnienia cyklu do mety imprez dotarło już ponad 110 tysięcy uczestników.

Specyfika tej formy aktywności polega przede wszystkim na dobrej zabawie, ale pozwala też sprawdzić siebie. Dzięki ogromnemu wysiłkowi fizycznemu i psychicznemu, w którym pokonuje się swoje słabości, a dopiero potem rywali, uczestnicy poznają swoje maksymalne możliwości. Mają oni do przebycia różne odcinki trasy z torami przeszkód - wspinają się, czołgają, brną w błocie, skaczą, a także mierzą z wodą oraz ogniem. Do wyboru są cztery formuły - INTRO (3 km i 15+ przeszkód), REKRUT (6 km i 30+ przeszkód), CLASSIC (12 km i 50+ przeszkód) oraz HARDCORE (21 km i 70+ przeszkód).