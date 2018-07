Festiwal Rzutów im. Skolimowskiej: Nick Miller przeegzaminuje polskich młociarzy

Czołówka polskich lekkoatletów pojawi się w niedzielę na starcie 6. Festiwalu Rzutów im. Kamili Skolimowskiej. We Władysławowie młociarzy przeegzaminuje Nick Miller - poza Wojciechem Nowickim i Pawłem Fajdkiem tylko Brytyjczyk przekroczył w tym roku granicę 80 m.

Zdjęcie Nick Miller /Getty Images



"W zawodach wezmą udział Anita Włodarczyk, Malwina Kopron i Joanna Fiodorow, Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki, specjalizujący się w pchnięciu kulą Paulina Guba, Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk, dyskobol Piotr Małachowski oraz oszczepnicy Maria Andrejczyk, Marcelina Witek i Marcin Krukowski" - poinformował PAP Marcin Rosengarten z Fundacji Kamili Skolimowskiej.



Organizator festiwalu uważa, że w niedzielę kibice i wczasowicze ponownie powinni być świadkami stojącej na wysokim poziomie rywalizacji.



"To już tradycja tych zawodów. Miejsce ich rozegrania, osoba patronki i kumulacja znakomitych lekkoatletów, a trzeba podkreślić, że trudno w jednym miejscu i czasie zebrać taką plejadę gwiazd, które wzajemnie się dopingują i mobilizują, sprawia, że we Władysławowie zawsze pada mnóstwo znakomitych wyników. W zeszłym roku Piotr Małachowski uzyskał najlepszy rezultat na świecie, a Michał Haratyk poprawił rekord życiowy. Z kolei trzy lata temu Maria Andrejczyk ustanowiła rekord Polski juniorek" - dodał.



Najbardziej spektakularnym wyczynem popisała się jednak Włodarczyk. 1 sierpnia 2015 roku dwukrotna mistrzyni olimpijska nie tylko poprawiła rekord globu, ale także, jako pierwsza kobieta, przekroczyła granicę 80 metrów - 81,08. Młociarka Skry Warszawa na tym nie poprzestała, bo najlepszy obecnie wynik na świecie jej autorstwa wynosi 82,98.



W mityngu wezmą również udział zagraniczni lekkoatleci. W rzucie dyskiem wystartuje złoty medalista olimpijski z Pekinu i brązowy z Londynu, 39-letni Estończyk Gerd Kanter, a Miller "sprawdzi" Nowickiego i Fajdka.



Poza Polakami Brytyjczyk jest jedynym zawodnikiem, który w tym roku zdołał przekroczyć barierę 80 metrów, ale i tak daleko mu do duetu biało-czerwonych. Nowicki rzucił 81,85, Fajdek posłał młot na odległość 81,14, a Miller uzyskał 80,26.



Zawody zainaugurują w niedzielę o godzinie 17 dyskobole. Godzinę później w Centralnym Ośrodku Sportu "Cetniewo" rozpocznie się konkurs, zarówno kobiet jak i mężczyzn, w pchnięciu kulą i rzucie oszczepem, natomiast o 19 zaplanowano rywalizację w rzucie młotem.



Kamila Skolimowska została w 2000 roku w Sydney mistrzynią olimpijską w rzucie młotem. Zmarła 18 lutego 2009 roku podczas zgrupowania w Portugalii na zator tętnicy płucnej.