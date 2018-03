Halowe MŚ w lekkoatletyce. Lisek: Przyległo do mnie "brązowy chłopak"

Piotr Lisek nie ukrywał niedosytu po zdobyciu brązowego medalu halowych MŚ w lekkoatletyce w skoku o tyczce. - Chciałem usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego - powiedział.

Lisek został w Birmingham, po raz drugi w karierze, brązowym medalistą halowych mistrzostw świata. Wygrał Francuz Renaud Lavillenie przed Amerykaninem Samem Kendricksem.

Mieszkający i trenujący w Szczecinie tyczkarz skoczył 5,85 w pierwszej próbie, co zapewniło mu trzecie miejsce na podium. Wcześniej zaliczył zrzutki na 5,60 i 5,80.

- To oczywiście psuje bardzo mocno i trzyma w napięciu. Naprawdę chciałem, żeby zagrano Mazurka Dąbrowskiego, ale się nie udało. W mistrzostwach świata byłoby to coś wspaniałego. Mam nadzieję, że to jeszcze przede mną - skomentował wicemistrz świata ze stadionu.

Gdy poprzeczka zawędrowała na 5,85, Lisek zagrał va banque. Po pierwszej nieudanej próbie na 5,80 postanowił dwa kolejne podejścia przenieść właśnie na 5,85.

- Nie zastanawiałem się nad wysokościami. Stałem na rozbiegu, byłem na 99 procent przekonany, że skoczę 5,85, jeśli zrobię wszystko to, co miałem zrobić. Nawet z 5,90 też miałem takie uczucie i te próby naprawdę były dobre. Mogło być wyżej, ale taki jest sport. Nie zawsze jest po naszej myśli. Konkurs był długi, rozwlekał się w czasie - mówił.

Przed zawodami w Birmingham poziom skoku o tyczce mężczyzn był na najlepszym w historii poziomie. Wydawało się, że na medal będzie trzeba uzyskać przynajmniej wynik 5,90.

- To są zawsze MŚ, a to, że ktoś skacze wyżej wcześniej, to o niczym nie świadczy i to jest nowy konkurs, nowe rozdanie. Gdybym miał go rozegrać jeszcze raz, to nie zmieniłbym niczego. Nie popełniłem nigdzie błędu, ale teraz będę chciał udowodnić w sezonie letnim, że stać mnie na naprawdę wysokie skakanie - zapowiedział.

To czwarty brązowy medal międzynarodowej imprezy wywalczony przez Liska.

- Przyległo do mnie "brązowy chłopak" i staram się to zmienić, ale ciężko wygrać z takimi zawodnikami, bo to gwiazdy wysokiego formatu - ocenił.

Polacy w Birmingham wywalczyli pięć medali. Impreza zakończyła się w niedzielę.