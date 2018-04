Krisztian Pars zawieszony na doping

Mistrz olimpijski z Londynu w rzucie młotem Krisztian Pars został zawieszony za złamanie przepisów antydopingowych - poinformowała węgierska federacja lekkoatletyczna. Dyskwalifikacja 36-letniego zawodnika będzie obowiązywała do lipca 2019 roku.

Zdjęcie Krisztian Pars /AFP

Jak zaznaczono w komunikacie federacji, niewpływającą na wydajność substancję wykryto w próbce moczu pobranej od Parsa 13 stycznia w jego miejscu zamieszkania, czyli w mieście Szombathely.

Młociarz zaznaczył we wtorek, że jest mu nieopisanie wstyd w związku z tym incydentem. Zaznaczył, że był to skutek "złej decyzji podjętej w trudnym momencie życia i kariery". Uznano jego tłumaczenie, że zabroniony środek przyjął w okresie międzysezonowym i nie ma on pozytywnego wpływu na jego sportowe wyniki.

Doświadczony zawodnik brał udział w czterech igrzyskach. W dorobku poza złotem olimpijskim z 2012 roku ma także m.in. dwa tytuły wicemistrza świata (2011 i 2013) oraz dwa złote krążki mistrzostw Europy (2012 i 2014).

Sekretarz generalny węgierskiej federacji Marton Gyulai przyznał, że to smutny dzień dla węgierskiej lekkoatletyki.