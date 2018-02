Lekkoatletyczne HMŚ: Lisek, Kszczot i Bukowiecki w składzie reprezentacji

Dwadzieścia pięć osób liczy reprezentacja Polski na halowe lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Birmingham (1-4 marca) - poinformował związek. W składzie są m.in. Piotr Lisek, Adam Kszczot i Konrad Bukowiecki.

Zdjęcie Piotr Lisek / Tytus Żmijewski /PAP

- Wysyłamy do Birmingham bardzo dobrą ekipę. Wiem, że każdy z naszych zawodników będzie walczyć o jak najwyższe cele - podkreślił dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki.

Dodał, że wśród kandydatów do podium jest także sztafeta 4x400 m kobiet, w której pobiegnie Justyna Święty-Ersetic. Zawodniczka klubu AZS-u AWF-u Katowice po 11 latach, podczas mityngu Copernicus Cup w Toruniu 15 lutego, poprawiła halowy rekord Polski na 400 m wynikiem 51,78. Poprzedni wynosił równe 52 sekundy i należał od 2007 roku do Grażyny Prokopek, która ustanowiła go w ... Birmingham.

Skład reprezentacji Polski na HMŚ w lekkoatletyce w Birmingham:

kobiety

60 m

Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice)

Anna Kiełbasińska (SKLA Sopot)

400 m, 4x400 m

Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice)



Patrycja Wyciszkiewicz (OŚ AZS Poznań)

800 m, 1500 m

Angelika Cichocka (SKLA Sopot)

kula

Paulina Guba (AZS UMCS Lublin)

4x400 m

Aleksandra Gaworska (AZS AWF Kraków)

Małgorzata Hołub (KL Bałtyk Koszalin)

Natalia Kaczmarek (AZS AWF Wrocław)

Joanna Linkiewicz (AZS AWF Wrocław)

mężczyźni

60 m

Remigiusz Olszewski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)

400 m, 4x400 m

Jakub Krzewina (WKS Śląsk Wrocław)

Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław)

800 m

Adam Kszczot (RKS Łódź)

1500 m

Marcin Lewandowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)

60 m ppł

Damian Czykier (KS Podlasie Białystok)

wzwyż

Sylwester Bednarek (RKS Łódź)

tyczka

Piotr Lisek (OSOT Szczecin)

Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)

kula

Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn)

Michał Haratyk (KS Sprint Bielsko-Biała)

4x400 m

Patryk Adamczyk (RLTL ZTE Radom)

Kajetan Duszyński (AZS Łódź)

Łukasz Krawczuk (WKS Śląsk Wrocław)

Karol Zalewski (AZS UWM Olsztyn)