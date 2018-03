Lekkoatletyczne HMŚ. Piąta pozycja Pauliny Guby w pchnięciu kulą

Paulina Guba zajęła piąte miejsce w finale pchnięcia kulą pań podczas rozgrywanych w Birmingham halowych mistrzostw świata w lekkoatletyce. Polka zakończyła zmagania z wynikiem 18,54 m. Złoty medal zdobyła Węgierka Anita Marton (19,62 m).

Chociaż Pauliny Guby nie można było uznawać za pewniaka do zdobycia pierwszego dla reprezentacji Polski medalu, to na start reprezentującej AZS UMCS Lublin zawodniczki czekaliśmy z dużym zainteresowaniem i sporymi nadziejami. Do finałowego konkursu pchnięcia kulą przystąpiła ona bowiem z z rekordem życiowym 18,77 m, co było jednocześnie czwartym wynikiem na tegorocznych listach halowych.

Guba rozpoczęła znakomicie. Już w pierwszej próbie uzyskała 18,53 m i na chwilę została liderką całego konkursu. Wkrótce z pierwszej pozycji zepchnęły ją jednak Jamajka Danniel Thomas-Dodd i Chinka Yang Gao.

W swojej drugiej próbie Polka najprawdopodobniej pchnęła jeszcze dalej, być może nawet poza granicę swojego rekordu życiowego. Niestety nie utrzymała się w kole i sędziowie nie mierzyli jej wyniku.

Po słabszych (18,16 i 18,31) pchnięciach w trzeciej i czwartej serii Polka do swojej piątej próby przystąpiła z piątego miejsca. Zdawała sobie zatem sprawę, że musi poprawić swoje najlepsze osiągnięcie, gdyż tylko cztery najlepsze kulomiotki wystąpią w finałowej 6. serii. Guba pchnęła daleko, poprawiła się, ale niestety tylko o jeden centymetr w porównaniu do pierwszej próby i z wynikiem 18,54 m zajęła ostatecznie piątą pozycję.

Złoty medal przypadł Węgierce Anicie Marton. Chociaż do swojego ostatniego pchnięcia przystąpiła ona ze świadomością końcowego zwycięstwa, to jeszcze poprawiła w nim swój wcześniejszy wynik i ostatecznie zakończyła konkurs z rezultatem 19,62 m.

Wojciech Malinowski