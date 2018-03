Lekkoatletyczne HMŚ. Święty-Ersetic w finale 400 m, Omelko i Krzewina nie dali rady

Justyna Święty-Ersetic pobiegnie w sobotnim finale 400 metrów kobiet podczas rozgrywanych w Birmingham halowych mistrzostwach świata w lekkoatletyce. Nie udało się za to dokonać tego Jakubowi Krzewinie i Rafałowi Omelce, którzy w swoich półfinałach na tym samym dystansie zajęli trzecie pozycje. Awans do finału dawała tylko pierwsza lub druga lokata.

Zdjęcie Justyna Święty-Ersetic /Newspix

Do półfinałowych startów na 400 metrów jako pierwsze przystąpiły panie. W drugim biegu, na trzecim torze, pobiegła Justyna Święty-Ersetic. Podobnie jak w przedpołudniowym biegu eliminacyjnym Polka rozpoczęła wolno. Przy wyrównaniu po pierwszym okrążeniu Polka zajmowała czwartą pozycję i czekała ją mocna na drugich 200 metrów, gdyż awans dawało tylko zajęcie pierwszego lubi drugiego miejsca.

Z tego zadania Justyna Święty wywiązała się znakomicie. Najpierw łatwo wyprzedziła Holenderkę Madieę Ghafoor, a następnie stoczyła pasjonującą walkę o drugą pozycję z Brytyjką Zoey Clark. Obie zawodniczki praktycznie jednocześnie przekroczyły linię mety z czasem 52,63, ale po analizie, co do tysięcznej części sekundy, okazało się, że to Polka była minimalnie szybsza.

Chwilę później okazało się zresztą, że obie te zawodniczki pobiegną w sobotnim finale, gdyż sędziowie zdyskwalifikowali Jamajkę Stephenie Ann McPherson, która przybiegła na pierwszej pozycji. Polka awansowała do finału z piątym wynikiem, a faworytką w nim będzie Amerykanka Shakima Wimbley, która wygrała swój bieg w czasie 51,34.

W półfinałach mężczyzn mieliśmy dwóch naszych reprezentantów. Już w pierwszym biegu wystartował Jakub Krzewina. Polak rozpoczął mocno i wydawało się, że po zbiegnięciu może być nawet na drugiej pozycji. Zdołał się jednak przed niego wślizgnąć reprezentant Dominikany Luguelín Santos, a kontakt bark w bark z rywalem nie tylko wytrącił nieco Polaka z rytmu, ale też zmusił go do biegu po drugim torze. Krzewina walczył do końca, ale ostatecznie z czasem 46,69 przybiegł na trzecim miejscu. Wygrał Santos (46.31), przed Amerykaninem Aldrichem Baileyem Jr (46,33).

W drugim z trzech półfinałów wystartował z kolei Rafał Omelko. Zdecydowanie najwyższy w stawce Polak ruszył z czwartego toru i po zbiegnięciu zajmował trzecią pozycję. Na drugim okrążeniu utrzymał tę pozycję, lecz jednocześnie dużo stracił do do Hiszpana Oscara Husillosa (45,69) i Amerykanina Michaela Cherry'ego (45,73), którzy wywalczyli awans do finału. Polak przybiegł na metę z czasem 46,39.

Wojciech Malinowski