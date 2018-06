Lekkoatletyczne MP U-20: Złote medale Kotwiły i Zielińskiego na 200 metrów

W ostatnim dniu lekkoatletycznych mistrzostw kraju do lat 20 we Włocławku złote medale na 200 metrów zdobyli Martyna Kotwiła - 23,77 oraz Bartosz Zieliński - 21,68. Niezły wynik uzyskała również zwyciężczyni rywalizacji na 100 m ppł Klaudia Wojtunik - 13,79.



Zieliński (MKS Juvenia Puszczykowo) wyprzedził na mokrej bieżni we Włocławku złotego medalistę na 100 metrów z tych samych zawodów - Artura Łęczyckiego (UKS 19 Bojary Białystok) - 21,74. Kotwiła (RLTL ZTE Radom) okazała się lepsza od Klaudii Adamek (KS Gwardia Piła) - 24,09.



Trzydniowe mistrzostwa upłynęły pod znakiem złej pogody, która skutecznie uniemożliwiała młodym lekkoatletom osiąganie wybitnych rezultatów. Jednym z niewielu wyjątków był w poniedziałek rezultat złotej medalistki na 100 m ppł Wojtunik (CWKS Resovia Rzeszów) - 13,79.



W weekend złote medale MP U-20 wywalczyli m.in. Martyna Lewandowska (MLKL Płock) w skoku wzwyż - 1,82, Szymon Kreft (LKS Ziemi Puckiej Puck) na 400 m - 47,49, Magdalena Stefanowicz (MKS-MOSM Bytom) na 100 m - 11,33 (przy zbyt silnym wietrze) czy Kornel Warszawski (LKS Orkan Ostrzeszów) w pchnięciu kulą - 17,73. Utalentowana siedmioboistka Adrianna Sułek (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) zwyciężyła w skoku w dal osiągając 6,00 m.



"Wielu zawodników, którzy są naszymi nadziejami na przyszłość i dobre wyniki, dopiero w tym roku dołączyło do tej kategorii wiekowej. Trzeba poczekać aż się w niej zaaklimatyzują. Liczyliśmy, że mistrzostwa będą dla nas generalnym sprawdzianem przed MŚ w tej kategorii wiekowej i będziemy mogli ocenić dyspozycję zawodników, ale tylko ok. 20 procent sportowców mogło wystartować we w miarę sprzyjających warunkach pogodowych. Wiało, padało, więc i wyniki odbiegały często od rekordów życiowych. Nie ułatwia nam to prognozowania przed imprezą docelową" - powiedział PAP dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki.



Jego zdaniem dobrze zaprezentowali się we Włocławku biegacze, którzy aspirują do reprezentacyjnych składów sztafet 4x100 i 4x400. Adrianna Sułek ma zdaniem Kęckiego realne szanse na występ w sierpniowych seniorskich mistrzostwach Europy w Berlinie, jeżeli dobrze zaprezentuje się w juniorskich MŚ, które w połowie lipca odbędą się w fińskim Tampere.



W klasyfikacji medalowej mistrzostw kraju zwyciężył RLTL ZTE Radom z sześcioma krążkami na koncie.