Lekkoatletyka. Dalekie rzuty i szybkie biegi w Memoriale Szelesta

Marcin Krukowski wygrał wynikiem 82,01 konkurs oszczepników, a halowy mistrz świata w sztafecie 4x400 m Karol Zalewski był najlepszy czasem 20,85 na dystansie 200 m w 4. Memoriale Zygmunta Szelesta w Warszawie.

- Żaden z rzutów nie był idealny i do docelowej imprezy, jaką są mistrzostwa Europy, jeszcze dużo pracy przede mną. Cieszy stabilizacja, ale to cały czas za mało – powiedział Krukowski, który miał cztery z sześciu prób w okolicach 80 m.

Jednym z większych pechowców jest Cyprian Mrzygłód, który zajął drugie miejsce w konkursie oszczepników wynikiem 79,99. To zaledwie centymetr mniej od minimum PZLA na sierpniowe mistrzostwa Europy w Berlinie. Wśród kobiet triumfowała mistrzyni świata juniorek Klaudia Maruszewska – 52,23.

Zalewski ze swojego wyniku na 200 m był zadowolony. Do wskaźnika PZLA na ME zabrakło mu 0,15 s. - Będę miał jeszcze kilka startów na tym dystansie i mam nadzieję, że uda się je wypełnić. Teraz bardziej się koncentruję na 400 m, a ten start był mocno kontrolny – powiedział sprinter z Olsztyna.

Ostatnie godziny były dla niego bardzo intensywne. Jeszcze w piątek był na zgrupowaniu w Zakopanem. Potem w Warszawie przeszedł testy dla pracy doktorskiej kolegi ze sztafety Rafała Omelki. W ich ramach przed południem w sobotę przebiegł 350 m w dobrym czasie 39,69. - Nie miałem chwili na odpoczynek, dlatego tym bardziej się cieszę z wyniku na 200 m – podsumował.

Mniej zadowolona była Iga Baumgart, która triumfowała na nietypowym dystansie 300 m. - Liczyłam na czas poniżej 37 sekund. Na końcówce nogi zaczęły mi uciekać, ale chyba wszystkie dziewczyny się tak czuły. Musiały być jakieś podmuchy wiatru, ale tego jakoś specjalnie nie czułam – skomentowała. Na mecie zmierzono jej czas 37.07. - To rekord życiowy, ale ten dystans na zawodach po raz ostatni biegałam 11 lat temu – zaznaczyła.

Po raz pierwszy organizatorzy mityngu zadbali także o… amatorów. Zorganizowano dla nich bieg na 5000 m. Mogli się do niego zgłosić wszyscy, a najlepsza trójka dostała pamiątkowe medale. Najszybsi okazali się Marcin Kęsy z Poznania – 15.41,86 i Kinga Reda z Wieliszewa – 19.40,99.

Dekorował dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski. - Chcieliśmy, by poczuli się jak prawdziwi lekkoatleci i mieli okazję zrobić rekordy życiowe także na stadionie – skomentował były sportowiec, a obecnie prezes Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki.

Mityng odbył się po raz czwarty i upamiętnił zmarłego 13 kwietnia 1990 roku Zygmunta Szelesta - wybitnego trenera rzutu oszczepem, wychowawcy medalistów olimpijskich, mistrzostw Europy i rekordzistów, wieloletniego pracownika naukowego warszawskiej AWF, autora szeregu opracowań dotyczących tej konkurencji lekkoatletycznej. To on wychował wicemistrza olimpijskiego i rekordzistę świata Janusza Sidłę oraz dwukrotnego medalistę ME Władysława Nikiciuka.