Maraton w Nowym Jorku: W przeszłości startowały też dzieci

W 1977 roku ośmoletni Wesley Paul przebiegł maraton w Nowym Jorku w czasie trzech godzin. Dziś taka przygoda nie byłaby możliwa, ponieważ minimalny wiek startujących wynosi 18 lat. W niedzielę odbędzie się 48. edycja najsłynniejszego biegu maratońskiego.

Zdjęcie Maraton w Nowym Jorku /Getty Images



Według "New York Times" około 75 dzieci w wieku od 8 do 13 lat uczestniczyło w pierwszych maratonach w tym mieście. Zawody są organizowane od 1970 roku.



W wieku siedmiu lat Paul startował w maratonie w rodzinnym mieście Columbia w stanie Missouri. Pokonał 42 km i 195 m w czasie czterech godzin i czterech minut. Rok później pojechał razem ze swoim ojcem na zawody do Nowego Jorku. Biegł jednak sam. Ojciec czekał na niego na mecie.



"Byłem przyzwyczajony, że startuje ze mną dziesięć, może dwadzieścia osób. W Nowym Jorku było 5 tys. To przewróciło mi w głowie" - wspominał Paul.



Największe wrażenie zrobił na nim łączący dzielnice Queens i Manhattan most Queensboro i nieprzeliczone tłumy kibiców.



"Widziałem tysiące, tysiące ludzi. Sama energia tego tłumu niosła mnie przez następne pięć mil (8 km). Czułem się dobrze. Gdy minąłem linię mety, mogłem nawet biec dalej" - opowiadał.



Żaden dzisiejszy maraton nie dopuszcza do startu dzieci. Nie są notowane rekordy w niższych kategoriach wiekowych, ale według wielu specjalistycznych źródeł Wesley Paul wciąż legitymuje się najlepszymi wynikami w każdym z roczników od 7 do 14 lat.



49-letni Paul jest dziś adwokatem, amatorsko uprawia wioślarstwo. W maratonach nie startuje od 1985 roku, gdy potrącił go samochód. Niedługo przed wypadkiem uzyskał swój najlepszy rezultat w maratonie - dwie godziny i 33 minuty.