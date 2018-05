Medaliści paraolimpijscy wystartują w mistrzostwach Polski

W dniach 9-10 czerwca w Krakowie rozgrywane będą XXV Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce "Sprawni Razem". W zawodach weźmie udział ok. 160 lekkoatletów z 12 województw, w tym mistrzowie i medaliści paraolimpijscy: Ewa Durska, Barbara Bieganowska-Niewiedział, Tycjan Kozdra i Daniel Pek. Zawody wyłonią reprezentantów Polski na Europejskie Mistrzostwa INAS, organizowane w lipcu br. w Paryżu.

Zdjęcie Sprawni Razem /From Official Website

- Wyłonienie lekkoatletycznych mistrzów Polski to tylko jeden z celów tego wydarzenia - mówi organizatorka zawodów, Ewa Gawor, wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego "Sprawni-Razem". - Mistrzostwa pokażą nam, którzy zawodnicy mają największe predyspozycje do dalszego uprawiania sportu wyczynowego i przyczynią się do upowszechnienia dyscyplin lekkoatletycznych wśród młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Od lat mówimy o tym, jak wykorzystywać osiągnięcia sportowe do realizacji celów rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i wychowawczych. Na mistrzostwach będzie można zobaczyć efekty naszej pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie - dodała.

Reklama

W zawodach wystartują lekkoatleci wyłonieni wcześniej w mistrzostwach wojewódzkich. W programie przewidziano konkurencje dla kobiet i mężczyzn z podziałem na dwie kategorie wiekowe (powyżej i poniżej 16. roku życia) oraz oddzielną rywalizację dla sportowców z zespołem Downa. Starsi zawodnicy będą rywalizować w biegach na 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 (dziewczęta) i 5000 (chłopcy) m oraz w biegu przez płotki, a także w skokach w dal i wzwyż oraz w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem i oszczepem.

Wśród zawodników wystartują mistrzynie paraolimpijskie - Ewa Durska (w pchnięciu kulą) oraz Barbara Bieganowska-Niewiedział (w biegu na 400 m). Rozgrywana będzie też sztafeta 4x100 m, widowiskowa i emocjonująca konkurencja, w której startują drużyny z poszczególnych województw. Wśród młodszych zawodników zostaną rozegrane biegi na 100 i 800 metrów oraz konkurs skoku w dal.

Osobno rywalizować będą lekkoatleci z zespołem Downa, którzy wystartują w biegach na 100 i 400m, a także w skoku w dal. Wyodrębnienie kategorii dla tych zawodników jest odpowiedzią na ogólnoświatową tendencję wprowadzania podziału sportowców z niepełnosprawnością intelektualną na grupy zróżnicowane pod względem możliwości sprawnościowych. Zawodnicy z zespołem Downa, którzy osiągną najlepsze wyniki na mistrzostwach Polski w Krakowie, mają szanse wystartować w mistrzostwach świata w lekkoatletyce dla osób z zespołem Downa organizowanych w październiku br. na Maderze.

Organizatorami XXV Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce „Sprawni-Razem” są: Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem” i Małopolskie Stowarzyszenie Społeczno Sportowe "Sprawni-Razem". Wsparcia finansowego i organizacyjnego udzielili: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Małopolski Związek Lekkiej Atletyki.

Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Uroczyste rozpoczęcie Mistrzostw Polski odbędzie się w sobotę o godzinie 10.00 na Stadionie AWF Kraków przy al. Jana Pawła II 78.