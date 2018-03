Michael Norman halowym rekordzistą świata w biegu na 400 m

Amerykanin Michael Norman wynikiem 44,52 poprawił po 13 latach halowy rekord świata w biegu na 400 m podczas mistrzostw USA szkół wyższych w miejscowości College Stadion w stanie Teksas.

Zdjęcie Bralon Taplin of Grenada winning his heat of the Men's 400m during Day Two of the IAAF World Indoor Championships at Arena Birmingham on March 2, 2018 in Birmingham, England. /Getty Images

Poprzedni najlepszy czas wynosił 44,57 i od 12 marca 2005 roku należał do jego rodaka Kerrona Clementa.

20-letni Norman, student Uniwersytetu w Południowej Karolinie, już w piątek uzyskał bardzo dobry rezultat 45,00, który był rekordem życiowym. Natomiast na stadionie najszybciej w karierze 400 m pokonał w 44,60 w czerwcu ubiegłego roku.

Pochodzący z San Diego Norman dwa lata temu wywalczył w Bydgoszczy dwa złote medale mistrzostw świata juniorów – na 200 m (20,17) oraz w sztafecie 4x100 m (38,93).