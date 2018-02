Mityng Copernicus Cup. Justyna Święty-Ersetic z rekordem Polski na 400 m

Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice) ustanowiła podczas mityngu Copernicus Cup w Toruniu halowy rekord Polski w biegu na 400 m - 51,78. Polka zajęła drugie miejsce. Zwyciężyła z najlepszym wynikiem w tym roku na świecie Szwajcarka Lea Sprunger - 51,28.

Zdjęcie Justyna Święty-Ersetic /AFP

Poprzedni rekord kraju w tej konkurencji wynosił równe 52 sekundy i należał od 2007 roku do Grażyny Prokopek, która ustanowiła go w Birmingham.

Reklama

"Z trenerem (Aleksander Matusiński - przyp. red) rok temu po startach halowych postanowiliśmy, że przygotujemy się specjalnie pod bieg w Toruniu. Mam z każdej imprezy tutaj wspaniałe wspomnienia. Biega mi się na tej bieżni rewelacyjnie. Cieszę się, że dzięki dopingowi naszych kibiców udało mi się poprawić rekord Polski" - powiedziała biegaczka AZS AWF Katowice.

Rok temu w Toruniu lekkoatletka uzyskała rezultat 52,09, który dotychczas był jej rekordem życiowym pod dachem.

"Od 2-3 lat byłam bardzo blisko rekordu kraju. Ciągle się do niego zbliżałam, ale zawsze brakowało mi kropki nad "i". Właśnie ją postawiłam. Dziś czuję się rewelacyjne. To mój pierwszy rekord Polski na 400 metrów, a to tylko mobilizacja do tego, żeby jeszcze bardziej go wyśrubować. Nie obiecuję, że w tym roku, ale w najbliższych latach. Jestem niezwykle szczęśliwa. Celowałam w ten rekord od dawna. Dzisiaj się udało i spełniły się moje marzenia. Wspaniale, że mogłam to zrobić przed polską publicznością" - podkreśliła.

Lekkoatletka rok temu w Belgradzie została brązową medalistką halowych mistrzostw Europy. W 2014 roku zajęła w Sopocie czwarte miejsce podczas HMŚ, a dwa lata później w Portland piąte.

"Do tej pory biegałam wolniej i udawało mi się kwalifikować do finałów mistrzostw świata w hali. Mam nadzieję, że w marcu w Birmingham też mi się to uda i powalczę tam o medal. Bardzo bym chciała, ale wiem, że nie będzie to proste. Postaram się pobiec jak najlepiej, a jaki da to rezultat? Zobaczymy" - zakończyła.

Mityng Copernicus Cup zaliczany jest do prestiżowego cyklu World Indoor Tour - halowego odpowiednika Diamentowej Ligi. Wcześniej Konrad Bukowiecki ustanowił w Toruniu rezultatem 22,00 absolutny rekord kraju w pchnięciu kulą.

Czwartkowy bieg na 400 m wygrała z najlepszym wynikiem w tym roku na świecie Szwajcarka Lea Sprunger - 51,28. Poprzedni rekord Polski w tej konkurencji wynosił równe 52 sekundy i należał od 2007 roku do Grażyny Prokopek, która ustanowiła go w Birmingham.

Mityng Copernicus Cup - wyniki

mężczyźni



60 m

1. Jan Volko (Słowacja) 6,57

2. Andrew Fisher (Bahrajn) 6,59

3. Ryan Shields (Jamajka) 6,69

4. Gavin Smellie (Kanada) 6,77

5. Maciej Brzeziński (Polska) 6,80

400 m

1. Luka Janezic (Słowenia) 46,03

2. Pavel Maslak (Czechy) 46,17

3. Lugulein Santos (Dominikana) 46,53

4. Rafał Omelko (Polska) 46,71

800 m

1. Adam Kszczot (Polska) 1.46,75

2. Nicholas Kipkoech (Kenia) 1.47,22

3. Andreas Kramer (Szwecja) 1.47,36

1500 m

1. Teresa Tolosa (Etiopia) 3.37,41

2. Marcin Lewandowski (Polska) 3.37,67

3. Jakub Holusa (Czechy) 3.37,91

60 m ppł

1. Milan Trajkovic (Cypr) 7,59

2. Balazs Baji (Węgry) 7,60

3. Damian Czykier (Polska) 7,78

tyczka

1. Piotr Lisek (Polska) 5,91

2. Shawnacy Barber (Kanada) 5,70

3. Paweł Wojciechowski (Polska) 5,60

trójskok

1. Cristian Napoles (Kuba) 16,90

2. Alexis Copello (Azerbejdżan) 16,89

3. Nelson Evora (Portugalia) 16,80

4. Karol Hoffmann (Polska) 16,69

kula

1. Konrad Bukowiecki (Polska) 22,00 - rekord Polski

2. Tomas Stanek (Czechy) 21,60

3. Michał Haratyk (Polska) 21,12

kobiety

60 m

1. Marie Ta Lou (Wyb. Kości Słoniowej) 7,11

2. Dina Asher-Smith (W. Brytania) 7,14

3. Ezinne Okparaebo (Norwegia) 7,17

4. Ewa Swoboda (Polska) 7,18

400 m

1. Lea Sprunger (Szwajcaria) 51,28

2. Justyna Święty-Ersetic (Polska) 51,78 - rekord Polski



3. Patrycja Wyciszkiewicz (Polska) 52,55

800 m

1. Angelika Cichocka (Polska) 2.00,76

2. Olha Liachowa (Ukraina) 2.01,08

3. Selina Buchel (Szwajcaria) 2.01,80

1500 m

1. Rabab Arrafi (Maroko) 4.04,76

2. Meraf Bahta (Szwecja) 4.04,89

3. Hellen Obiri (Kenia) 4.05,04

...

8. Sofia Ennaoui (Polska) 4,08,70

60 m ppł

1. Pamela Dutkiewicz (Niemcy) 7,85

2. Isabelle Pedersen (Norwegia) 7,94

3. Hanna Płoticyna (Ukraina) 8,01

...

7. Karolina Kołeczek (Polska) 8,16

wzwyż

1. Maria Lasickiene (Rosja) 2,00

2. Julia Łewczenko (Ukraina) 1,95

3. Erika Kinsey (Szwecja) 1,90

...

5. Aleksandra Nowakowska (Polska) 1,85