Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję modernizacji stołecznej Skry

Aleksander Wadas z Gdańska wygrał konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego "Skra" przy ulicy Wawelskiej w Warszawie. Na konkurs, zorganizowany i przeprowadzony przez stołeczny ratusz, zgłoszono sześć projektów.



"Ten dzień to ważna data, po tym jak 21 czerwca rozpisany został konkurs na zagospodarowanie całego ośrodka oraz stadionu treningowego wraz z zapleczem. Konkurs wygrała praca opatrzona literą D. Teraz czeka nas złożenie pozwu do Sądu Okręgowego o wydanie terenu. Myślę, że obiekt trafi w nasze ręce. Zapraszamy do współpracy prezesa Skry Krzysztofa Kaliszewskiego" - powiedziała zastępca prezydenta Warszawy Renata Kaznowska.

Konkurs miał na celu wybór najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji zagospodarowania całego kompleksu sportowego klubu Skra składającego się ze stadionu głównego, zespołu treningowego oraz strefy sportowo-rekreacyjnej. Wybór wykonawcy i wejście na budowę - o czym wcześniej informowała Kaznowska - może nastąpić w końcówce przyszłego roku lub na początku 2020.

"Docelowo powstanie tu nowoczesny stadion lekkoatletyczny z widownią na 15-18 tys. miejsc z możliwością rozgrywania imprez rangi mistrzowskiej, a może nawet mistrzostw Europy. Obiekt, który powstanie, włączy się w Pola Mokotowskie zachowując ich charakter" - powiedział dwukrotny złoty medalista w pchnięciu kulą z Pekinu i Londynu i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski.

Jak dodał, marzą mu się także na tym stadionie mistrzostwa kraju.

"Nie pamiętam, kiedy odbyły się one ostatnio w stolicy. Moim zdaniem w każdej dzielnicy powinien powstać obiekt lekkoatletyczny. Mieszkam na Ursynowie, toż to wielkie miasto, a nie ma stadionu" - dodał Majewski, który był członkiem jury konkursu.

W skład zespołu kierowanego przez Wadasa wchodziły też Weronika Marek i Anna Odulińska (obie Warszawa), a premią za wygranie konkursu było 70 tys. złotych.

"Sąd konkursowy postanowił nagrodzić właśnie ten projekt, bo w bardzo udany sposób połączył szacunek do dziedzictwa, funkcjonalne rozwiązania dla korzystających z obiektu lekkoatletów, rugbistów i innych sportowców, a także amatorsko uprawiających sport. Zastosowane rozwiązania krajobrazowe - wzniesienie terenu oraz zbiornik wodny - nie tylko podkreślają powiązania widokowe stadionu i parku, ale i stanowią bazę dla możliwości rekreacyjnych" - tłumaczyła Marlena Happach, przewodnicząca jury, architekt miasta i dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.