Skoczkini wzwyż Maria Lasickiene poprawiła w Opolu wyczyn Anity Włodarczyk

Występująca pod neutralną flagą Rosjanka Maria Lasickiene skoczyła wzwyż 1,94 i wygrała Opolski Festiwal Skoków. Mistrzyni świata odniosła 43. zwycięstwo z rzędu i poprawiła wyczyn rekordzistki globu młociarki Anity Włodarczyk, która była niepokonana w 42. kolejnych zawodach.



Później Rosjanka atakowała trzykrotnie 2,01, ale to było już dla niej zbyt wysoko. Bardzo dobrze wśród mężczyzn zaprezentował się Norbert Kobielski i został trzecim Polakiem, który wypełnił minimum PZLA na mistrzostwa Europy w Berlinie. W niedzielę w Opolu uzyskał 2,26, wyrównał rekord życiowy i wygrał konkurs.



Spora grupa polskich lekkoatletów wystąpiła w Linzu. Troje odniosło zwycięstwa w swoich biegach. Najlepsi na 400 m byli halowy mistrz świata w sztafecie 4x400 m Karol Zalewski - 45,79 i specjalizująca się dotychczas w krótszych biegach sprinterskich Anna Kiełbasińska - 52,41.



To był dopiero jej trzeci start na tym dystansie i rekord życiowy poprawiła o 0,73 s. Jest też szóstą Polką, która wypełniła minimum PZLA na mistrzostwa Europy.



Wygraną zanotował także Artur Noga w biegu na 110 m ppł. W eliminacjach uzyskał 13,80, a w finale 13,78. Lekkoatlecie SKLA Sopot zabrakło 0,03 s do wskaźnika PZLA.



Po raz pierwszy od czterech lat na 200 m postanowiła wystartować Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka miała czas 23,79 i zajęła drugie miejsce. Pierwsza była Czeszka Marcela Pirkova - 23,69.