Szybki trening na zgrabne pośladki. Ćwicz z Adrianną Palką

Jak zaokrąglić i ujędrnić pośladki? Tego dowiecie się z czwartego już treningu przygotowanego przez trenerkę personalną i sportsmenkę Adriannę Palkę. W poprzednich odcinkach naszej mini serii zaprezentowaliśmy ćwiczenia na spalanie tłuszczu, pozbycie się "oponki" i uzyskanie smukłych ud.

Pośladki są dla nas kobiet bardzo ważne dlatego zachęcam do pracy nad nimi. Regularne treningi i odpowiednie ćwiczenia pomogą je zaokrąglić i ujędrnić, dzięki czemu niezależnie od tego w co będziesz chciała się ubrać możesz czuć się komfor-towo i kobieco. Zacznij od teraz i ciesz się zgrabną sylwetką! - zachęca Adrianna Palka.





"Shape up Your Butt" czyli pośladki w górę!

Interia oraz trenerzy z kanału #WEŹPOTRENUJ zapraszają na czwarty odcinek serii treningowej "Shape up your butt", w którym dowiemy się jak odpowiednimi ćwiczeniami sprawić by nasze pośladki nabrały bardziej jędrnych kształtów.



Przypominamy, że proponowane przez Adę treningi wzmacniają wszystkie partie ciała oraz poprawiają ogólną kondycje organizmu.



Plan treningowy "Shape up Your Butt".

1. Rozgrzewka.

2. Wznosy bioder z wykopem.

Połóż się wygodnie na macie. Ręce trzymaj luźno wzdłuż tułowia. Nogi ugnij w kolanach i biodrach.



Unieś biodra najwyżej, jak tylko Ci się uda. Napnij mocno mięśnie pośladków, po czym wykonaj wykop jedną nogą i wróć do pozycji startowej.



Odpocznij sekundę, by po chwili znów unieść biodra.



3. Rak.

Zacznij od podporu tyłem. Unieś biodra w górę.



Dotykaj dłonią nogę przeciwną na zmianę raz prawą raz lewą.



Najpierw podnieś nogę, później rękę.





4. Przeskoki - crossy.

Przyjmij pozycję ze stopami rozstawionymi na szerokość barków.



Wykonaj duży zakrok po przekątnej, tak aby jedna noga była skrzyżowana za drugą. Opuść się do zak-roku, uginając oba kolana. Utrzymuj przednią stopę płasko na podłożu, a stopę tylną na palcach. Przeskokami zmieniaj nogę.





5. Stretching.



- Powtórzcie trzy razy wszystkie ćwiczenia - przypomina Adrianna Palka.



- Żeby trening metodą "Train My Way" był jak najbardziej skuteczny, proponuję po zakończeniu ćwiczeń 30 minut tzw. cardio - może to być bieżnia, rowerek, albo możesz też iść na spacer.





