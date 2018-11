Tokio: Lekarze nalegają, by maraton rozpocząć wczesnym rankiem

Japońscy lekarze nalegają na organizatorów igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku, aby przesunąć godzinę startu biegu maratońskiego z godz. 7 na 5.30 rano, ponieważ upały mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia, a nawet dla życia zawodników.

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni" - podkreślił Kimiyuki Nagashima z Japońskiego Stowarzyszenia Medycznego.



Już wcześniej organizatorzy igrzysk zaproponowali zmianę czasu na letni w 2020 roku. W Japonii nie obowiązuje tzw. czas letni, oznaczający w Europie przesunięcie wskazówek zegarów o godzinę do przodu. Czas miałby zostać przesunięty jednak o dwie godziny i z taką petycją zwrócono się do premiera Japonii Shinzo Abe.



Igrzyska w Tokio odbędą się od 24 lipca do 9 sierpnia, czyli w najbardziej gorącym okresie lata. W tym roku Japonię na przełomie lipca i sierpnia nawiedziła fala upałów, w wyniku której zmarło co najmniej 120 osób.