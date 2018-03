Trenuj z Adrianną Palką i spal nadmiar tkanki tłuszczowej

- Zależy ci na spaleniu tkanki tłuszczowej? Polecam moją metodę treningową. Trening jest krótki, ale niezwykle intensywny i nie wymaga użycia dodatkowego sprzętu – zachęca sportsmenka i trenerka Adrianna Palka.

Ada, absolwentka krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, specjalizuje się w treningach personalnych oraz zajęciach biegowych.



Współpracuje z wieloma osobami ze świata biznesu oraz sportu, między innymi ze zwycięzcą Rajdu Dakar w 2015 r. Rafałem Sonikiem oraz z wielokrotnym mistrzem świata i olimpijskim Robertem Korzeniowskim.

"Train My Way" - oryginalna metoda treningowa Adrianny Palki

Interia oraz trenerzy z kanału #WEŹPOTRENUJ zapraszają na przygotowaną przez Adę serię ćwiczeń. Jej metoda treningowa jest prosta i intensywna - nadaje się doskonale dla pań i panów, którym zależy na uzyskaniu atrakcyjnej sylwetki już po kilku tygodniach wysiłku.

- "Train May Way" polega na wykonywaniu trzech serii, składających się z trzech ćwiczeń, z których każde trwa po 30 sekund - wyjaśnia trenerka.

Przygotowana przez Adriannę Palkę seria ćwiczeń składa się z czterech odcinków. Treningi wzmacniają wszystkie partie ciała oraz poprawiają ogólną kondycję organizmu.

Spalanie w tempie turbo

Rozpoczynamy odcinkiem "Turbo spalanie". Jest to krótki, ale bardzo intensywny trening, wspomagający spalanie nadmiaru tkanki tłuszczowej.

- Zaczynamy od intensywnej rozgrzewki. Bieg w miejscu - wysoko unosimy kolana, mocno spinamy brzuch, pracują ręce - instruuje nasza trenerka.

W ramach rozgrzewki przechodzimy do podskoków w miejscu i dołączamy wymachy rękami w bok. Następnie "sumo", z palcami ustawionymi na zewnątrz, znów bieg w miejscu i skakanka.

- Pamiętajmy o oddechu - zwraca uwagę trenerka.

Po rozgrzaniu się, przystępujemy do właściwego treningu "Train My Way".



Na początek drabinka, następnie przeskoki sumo.

- Mocno pracują wewnętrzne części ud, napinamy pośladki. To jest turbo spalanie - dopinguje nas Ada. Pamiętamy, że każde ćwiczenie trwa 30 sekund.

Trzeci element ćwiczenia to przeskoki w bok.

Teraz trenerka zachęca do rozciągania. Rozluźnienie mięśni jest konieczne po intensywnym treningu.

- Powtórzcie trzy razy wszystkie ćwiczenia - przypomina Adrianna Palka. - Żeby trening metodą "Train My Way" był jak najbardziej skuteczny, proponuję po zakończeniu ćwiczeń 30 minut tzw. cardio - może to być bieżnia, rowerek, albo możesz też iść na spacer.

Jak więc wygląda plan treningu "Turbo spalanie" metodą Adrianny Palki:

1. Rozgrzewka

2. Drabinka koordynacyjna

3. Podskoki sumo

4. Przeskoki boczne

5. Stretching

"Oponka" na celowniku

W kolejnym odcinku treningowym Ada pokaże nam, jak pozbyć się "oponki".

