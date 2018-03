Witold Bańka: Śniliśmy o tym medalu. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Marzyliśmy, śniliśmy o tym medalu, naszemu pokoleniu się nie udało. Osiągnęliście to wy i to jeden Bóg wie jak to się stało, że pobiliście rekord świata i pokonaliście Amerykanów - powiedział minister sportu Witold Bańka o wyczynie sztafety 4x400 m. Polacy zdobyli złoty medal mistrzostw świata w Birmingham, a na dodatek ustanowili nowy halowy rekord globu.