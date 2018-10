Adrien Rabiot wciąż nie chce podpisać kontraktu z PSG

Kataloński "Sport" poinformował w piątek, że pomocnik Paris Saint-Germain Adrien Rabiot odrzucił już czwartą ofertę nowego kontraktu zaoferowaną mu przez mistrzów Francji. Rosną zatem szanse, że 23-latek zdecyduje się latem odejść z klubu na zasadzie wolnego transferu.

Sytuację kontraktową Francuza śledzą nie tylko miejscowi dziennikarze, ale również przedstawiciele mediów na Wyspach Brytyjskich, we Włoszech i Hiszpanii. Jest to związane z chęcią pozyskania Rabiota, które przejawiają największe kluby w Europie. Już w letniej sesji transferowej wiele mówiono o tym, że 23-latka wykupi Barcelona, lecz ostatecznie katalońscy działacze pozyskali z Bayernu Monachium Arturo Vidala.

Wciąż to jednak "Blaugranę" uważa się za jednego z faworytów do sprowadzenia Francuza. W piątek kataloński dziennik "Sport" poinformował, że Rabiot odrzucił czwartą propozycję kontraktu zaoferowaną mu przez działaczy PSG. Opiewać ona miała na 7 milionów euro podstawowej pensji plus ewentualne 2 miliony, które piłkarz mógłby zarobić w bonusach.

Taka oferta jednak nie zadowala Francuza. Zdaniem mediów oczekuje on 10 milionów euro rocznie pensji podstawowej. Dla paryskiego klubu, który już teraz ma problemy ze spełnieniem warunków Finansowego Fair Play, to zbyt wiele.

Niepewna sytuacja kontraktowa nie przeszkadza Rabiotowi występować regularnie w barwach prowadzonej od tego sezonu przez Thomasa Tuchela drużyny. Francuz zagrał we wszystkich ośmiu meczach ligowych paryżan, wystąpił również od pierwszej minuty w obu kolejkach Ligi Mistrzów.

Wojciech Malinowski