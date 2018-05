AS Monaco Kamila Glika i Lyon zagrają w Lidze Mistrzów

Zespoły AS Monaco i Olympique Lyon wygrały mecze ostatniej kolejki Ligue 1, odpowiednio z Troyes (3-0) oraz OGC Nice (3-2) i tym samym zapewniły sobie udział w Lidze Mistrzów. Swoje spotkanie wygrał również Olympique Marsylia, ale podopieczni Rudiego Garcii zagrają tylko w Lidze Europejskiej.

Przed ostatnią kolejką spotkań AS Monaco było niemal pewne udziału w Lidze Mistrzów. Klub z Księstwa miał dwa punkty przewagi nad Olympique Lyon i trzy nad Olympique Marsylia. Jednak dla bezpieczeństwa podopieczni Leonardo Jardima nie mogli przegrać wyjazdowego meczu z walczącym o utrzymanie ES Troyes. W pierwszym składzie gości tradycyjnie wybiegł Kamil Glik.

Monaco miało przewagę od początku spotkania, ale na bramkę musiało poczekać do 23. minuty. Właśnie wtedy bramkarz Erwin Zelazny odbił piłkę po strzale jednego z zawodników gości, ale przy dobitce Rony'ego Lopesa był już bez szans. Wynik mógł podwyższyć jeszcze Youri Tielemans, jednak futbolówka po jego uderzeniu odbiła się od spojenia słupka z poprzeczką.

W drugiej połowie przyjezdni pozwolili rywalom na przewagę w posiadaniu piłki i czekali na kontry. Po jednej z nich w 71. minucie swoją drugą bramkę zdobył Lopes. Tym razem ofensywny pomocnik popisał się mocnym strzałem z dystansu. W tym momencie stało się jasne, że nikt nie odbierze drugiego miejsca drużynie z Księstwa. W samej końcówce gospodarzy dobił Jordi Mboula.

Troyes – AS Monaco 0-3 (0-1)

Lyon podejmował u siebie OGC Nice. Zespół Bruna Genesio w pierwszej połowie rozczarował swoich sympatyków. Nie tylko zabrakło "ognia" w ofensywie, ale na dodatek przyjezdni zdobyli bramkę. Alassane Plea wykorzystał podanie Mario Balotellego i pewnym strzałem pokonał golkipera. Gospodarze mogli wyrównać, ale Houssem Aouar i Bertrand Traore mieli rozregulowane celowniki.

W drugiej odsłonie gospodarze wzięli się do roboty. Na szczególne wyróżnienie zasłużył Memphis Depay. To właśnie on zdobył trzy bramki, które zapewniły Olympique Ligę Mistrzów. Najpierw Holender uprzedził obrońcę i trafił do siatki z kilku metrów, w 65. minucie sprytnie uderzył z rzutu wolnego czym kompletnie zaskoczył bramkarza, a jeszcze w końcówce pokonał golkipera podcinką. Rozmiary porażki strzałem z dystansu zmniejszył Plea.

Olympique Lyon – OGC Nice 3-1 (0-1)

W Marsylii nie zamierzali czekać na pozostałe rozstrzygnięcia i już w 11. minucie Morgan Sanson nie zmarnował podania Boubacara Kamary i mocnym uderzeniem zapewnił prowadzenie gospodarzom w meczu z Amiens. Natomiast na 2-0 uderzeniem głową podwyższył Konstantinos Mitroglou. Moussa Konate odpowiedział bramką kontaktową.

Najważniejszym wydarzeniem drugiej połowy była czerwona kartka dla zawodnika Amiens Thomasa Monconduita. Pomocnik wyleciał z boiska w 55. minucie. Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie, ale wobec zwycięstw Monaco i Lyonu zespół z Marsylii musi zadowolić się 4. miejscem i udziałem w Lidze Europy. Ponadto w tych rozgrywkach wystąpią Rennes (faza grupowa) i Bordeaux (eliminacje).

Olympique Marsylia – Amiens SC 2-1 (2-1)

W innym spotkaniu mistrz Francji PSG zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Caen. Tym samym gospodarze zapewnili sobie utrzymanie w Ligue 1. W barażach zagra Toulouse FC, a z ligą żegnają się Troyes i Metz.

