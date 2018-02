AS Monaco - Olympique Lyon 3-2. Niesamowity powrót drużyny Kamila Glika

Ciekawe spotkanie oglądali kibice na Stade Louis II. W niedzielę wieczorem w 24. kolejce Ligue 1 Monaco pokonało Olympique Lyon 3-2. Gospodarze przegrywali już 0-2, a w całym meczu stracili trzech zawodników. Dwóch z nich musiało opuścić murawę po urazach. Dobrze w miejscowej ekipie zaprezentował się Kamil Glik, który wywalczył rzut karny i był pewny w obronie.

To było ważne starcie w kontekście walki o drugie miejsce w tabeli. Przed tym meczem Monaco było czwarte (47 punktów), a goście z Lyonu zajmowali trzecią lokatę (48). Wiceliderem był Olympique Marsylia (51). Przewaga prowadzącego PSG (62) jest od dawna niezagrożona.

Już w pierwszej minucie Glik po błędzie kolegów musiał ostro faulować. Miał szczęście, że nie zobaczył żółtej kartki. Goście lepiej prezentowali się na początku, a efektem był gol w 12. minucie.

Z daleka strzelał Mariano Diaz. Były piłkarz Realu Madryt pokonał Danijela Subasica. Chorwacki golkiper interweniując uszkodził prawdopodobnie prawe kolano, a na dodatek wpadł na słupek. Nie był w stanie grać dalej. Zastąpił go 22-letni Seydou Sy. Kilkanaście minut później Senegalczyk został pokonany. Po błędzie obrony, gola z bliska strzelił Bertrand Traore. Jak się później okazało, więcej trudnej pracy młody bramkarz nie miał.

Gospodarze po dwóch ciosach byli w bardzo trudnej sytuacji, ale zareagowali znakomicie. Grali z wielką ambicją i wiarą we własne możliwości.

W 31. minucie kapitalną indywidualną akcję przeprowadził Balde Keita. 22-letni senegalski skrzydłowy przebiegł kilkadziesiąt metrów i mocnym strzałem prawą nogą pokonał Anthony’ego Lopesa.



W 39. minucie gospodarze wyrównali za sprawą Radamela Falcao, który na raty wykorzystał rzut karny. "Jedenastka" została podyktowana za faul Ferlanda Mendy’ego na Gliku.

Chwilę później żółtą kartę zobaczył Keita. W 44. minucie sfaulował przy linii bocznej Mendy’ego. Sędzia nie miał wyboru i wyrzucił gracza Monaco z boiska.

O dziwo, to osłabieni gracze Monaco prezentowali się lepiej w drugiej połowie. Było tak, mimo że w 55. minucie z urazem boisko opuścił ich kolejny zawodnik. Tym razem kontuzja uniemożliwiła dalszy występ Falcao. Za niego na murawie pojawił się Stevan Jovetić. Czarnogórzec w 88. minucie razem z Ronym Lopesem przeprowadzili kapitalną akcję. Po podaniu Joveticia portugalski pomocnik bardzo ładnie kopnął bez przyjęcia lewą nogą i trafił do siatki. Do końca nic już się nie zmieniło.

Po tym zwycięstwie Monaco ma tylko punkt straty do ekipy z Marsylii.

AS Monaco - Olympique Lyon 3-2 (2-2)

0-1 Mariano Diaz (12.)

0-2 Bertrand Traore (27.)

1-2 Keita Balde (31.)

2-2 Radamel Falcao (36.)

3-2 Rony Lopes (88.).

Krzysztof Srogosz