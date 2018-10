AS Monaco. Pietro Pellegri ponownie kontuzjowany

Zaledwie 17-letni Pietro Pellegri uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych napastników młodego pokolenia. Problem w tym, że odkąd zawodnik dołączył do AS Monaco w styczniu tego roku ma ogromne problemy z kontuzjami. Klub właśnie poinformował, że piłkarz będzie pauzował kolejny miesiąc.

W obecnym sezonie Pellegri rozegrał zaledwie 79 minut w barwach AS Monaco i strzelił jednego gola. W poprzednim było jeszcze gorzej - na murawie przebywał tylko przez 22 minuty.



Zawodnik mógł zadebiutować w pierwszej reprezentacji Włoch we wrześniowym spotkaniu Ligi Narodów z Polską, ale doznał kontuzji w ligowym meczu z Olympique Marsylia i po badaniach powrócił do Francji.

Jak właśnie poinformował klub Pellegriemu, który ostatnio pauzował z powodu urazu mięśnia uda dodatkowo przyplątał się uraz pachwiny. Oznacza to, że piłkarz nie zagra przynajmniej przez miesiąc.

- Nie wiem dokładnie o co chodzi, być może ma to związek z urazem pachwiny, który miał w poprzednim sezonie. Niestety nie ma szczęścia. Dołączył do nas w styczniu, nie był w pełni zdrowy i nadal nie jest - powiedział szkoleniowiec Leonardo Jardim.

AS Monaco kupiło Pellegriego z Genoa CFC za 25 milionów euro.

