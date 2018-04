AS Monaco straciło punkty i drugie miejsce w tabeli

AS Monaco zremisowało z Amiens SC 0-0 w sobotnim meczu 35. kolejki Ligue 1. Cały mecz w zespole z Księstwa rozegrał Kamil Glik. Dla drużyny Polaka było to już trzecie ligowe spotkanie z rzędu bez zwycięstwa.

Po dwóch z rzędu porażkach piłkarzom AS Monaco poważnie zagroziła możliwość utracenia drugiego miejsca w tabeli Ligue 1, ostatniego premiowanego bezpośrednim awansem do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Do sobotniego spotkania z Amiens SC podopieczni Leonarda Jardima przystąpili z trzeciej pozycji, gdyż kilka godzin wcześniej dzięki wygranej 2-0 nad FC Nantes w tabeli wyprzedził ich Olympique Lyon.

Na boisku szybko też okazało się, że ostatnie słabe występy gospodarzy nie były przypadkowe. Pomimo znacznej przewagi w posiadaniu piłki ich akcje ofensywne były bowiem z łatwością rozbijane przez defensywę gości, zagrożenia nie przynosiły również stałe fragmenty gry. Z rywalami zupełnie nie radził sobie m.in. Kolumbijczyk Radamel Falcao.

Piłkarze Amiens swojej szansy szukali w kontratakach, w których szukali prostopadłych zagrań za wysoko ustawioną obroną kierowaną przez Kamila Glika. Ta jednak radziła sobie poprawnie, chociaż pod nieobecność zawieszonego za czerwoną kartkę Brazylijczyka Jemersona Polakowi na środku defensywy towarzyszył 22-letni Francuz Kevin N'Doram.

W 66. minucie goście byli jednak bardzo bliscy strzelenia gola. Fantastycznym uderzeniem z woleja z około 18 metrów popisał się wtedy Gael Kakuta, lecz równie znakomitą paradą zespół Monaco od straty gola uratował Danijel Subaszić, który końcami palców sparował piłkę na słupek.

Najlepszą okazję do rozstrzygnięcia meczu na swoją korzyść gospodarze mieli w 87. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę głową uderzył Almamy Toure, lecz drużynę Amiens uratował pomocnik Thomas Monconduit, który wybił ją z linii bramkowej.

Obie drużyny spotkanie kończyły w 10-osobowych składach, gdyż czerwone kartki w końcówce obejrzeli Adama Diakhaby i Prince Gouano. Nie doczekaliśmy się za to goli i ostatecznie AS Monaco bezbramkowo zremisowało z SC Amiens. Oznacza to, że zespół Kamila Glika na trzy kolejki przed końcem sezonu traci jeden punkt do Olympique'u Lyon, a w niedzielę w tabeli wyprzedzić go będą mogli również piłkarze Olympique'u Marsylia.

AS Monaco - Amiens SC 0-0

Wojciech Malinowski