Buffon: Złotą Piłkę powinien otrzymać Mbappe

Włoch Gianluigi Buffon od tego sezonu występuje w Paris Saint-Germain. Zdaniem znakomitego bramkarza to jego kolega z zespołu zasługuje na Złotą Piłkę. - Kylian Mbappe jest fenomenem. Powinien otrzymać tę nagrodę - uważa doświadczony, 40-letni zawodnik.

Młody Francuz w lipcu w znacznym stopniu pomógł reprezentacji w zdobyciu pierwszego od 20 lat, a drugiego w historii mistrzostwa świata. Legendarny golkiper jest zachwycony Mbappe od początku pobytu w Paryżu.

- Jest po prostu fenomenem – chwali 19-latka Buffon. – Jeśli nadal będzie chciał się rozwijać, być najlepszym, grać z takim entuzjazmem i kontynuować to podejście, które ma, to może być najlepszym piłkarzem świata przez długi czas. We Włoszech porównuje się go z Roberto Baggio, Francesco Tottim, Alessandro Del Piero, ale on ma taki talent i umiejętności techniczne, jakich nigdy nie widziałem. Ze względu na swoją jakość, na to, co pokazuje na murawie i w jaki sposób podejmował decyzję na mundialu, jestem zdania, że zasługuje na Złotą Piłkę. Nie mogę powiedzieć nic innego – stwierdził Buffon.

W siedmiu spotkaniach PSG w tym sezonie w Ligue 1 oraz Lidze Mistrzów Mbappe strzelił dziesięć goli i miał cztery asysty.

Zdobywcę tegorocznej Złotej Piłki poznamy 3 grudnia.