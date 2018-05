Canal+ stracił prawa do pokazywania Ligue1

To rewolucja na rynku praw telewizyjnych we Francji. Canal+, który od początku był głównym partnerem ligi francuskiej, najpewniej nie będzie już pokazywał Ligue1.

Wyniki nowego rozdania, na lata 2020-2024 zostały dzisiaj upublicznione. Oznaczają one, że na rynku francuskim pojawi się nowy gracz - hiszpańska agencja MediaPro. Dużo piłki, tak jak dotychczas będzie też pokazywała stacja beIN Sports.

Cała liga zarobi na tej operacji znacznie więcej pieniędzy niż teraz - w sumie 1,153 mld euro na rok. To wzrost o kilkadziesiąt procent w porównaniu z obecnym kontraktem (726,5 mln euro, z czego 540 mln euro płaci Canal+ i 186,5 mln euro beIN Sports).

Czy to oznacza, że nie ma już żadnych możliwości, aby C+ pokazywał ligę francuską w jakiejkolwiek formie? Teoretycznie, nowy właściciel może mu odsprzedać część praw, ale na razie - biorąc pod uwagę dotychczasową pozycję Canalu+ - wydaje się to mało prawdopodobne.

Zdjęcie Mbappe i Neymar, gwiazdy Ligue1 / Newspix