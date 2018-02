Claudio Ranieri gotowy opuścić Nantes dla reprezentacji Włoch

Trener Claudio Ranieri powiedział, że jest gotowy opuścić FC Nantes, którego prezesem jest Waldemar Kita, jeżeli dostanie ofertę objęcia włoskiej reprezentacji piłkarskiej. "Nie będę hamował jego zawodowych i osobistych ambicji" - powiedział Kita.

Zdjęcie Claudio Ranieri /AFP

"Mam kontrakt z Nantes ważny przez dwa lata, ale póki co nie dostałem żadnej wiadomości, więc nic nie mogę powiedzieć. Jeżeli jednak skontaktowano by się ze mną w celu podjęcia pracy z reprezentacją Włoch, to pójdę do prezesa klubu i poproszę o zwolnienie. Każdy włoski trener chciałby poprowadzić naszą drużynę narodową" - powiedział Ranieri w wywiadzie dla "Sky Sport Italy".

Ranieri, który w sezonie 2015/16 sensacyjnie doprowadził Leicester City do mistrzostwa Anglii, według mediów jest głównym kandydatem do objęcia drużyny narodowej Włoch. Wcześniej pracował także m.in. w Chelsea Londyn, Juventusie Turyn, Romie, Interze Mediolan czy AS Monaco. 66-letni szkoleniowiec w czerwcu ubiegłego roku zastąpił Portugalczyka Sergio Conceicao.

"Nie będę hamował jego zawodowych i osobistych ambicji. Na jego miejscu zrobiłbym to samo" - przyznał Kita.

W połowie listopada z funkcji selekcjonera reprezentacji Włoch zwolniony został Gian Piero Ventura. Był to efekt braku kwalifikacji do mistrzostw świata w Rosji. Italia w barażach odpadła ze Szwecją.

W marcowych spotkaniach towarzyskich z Argentyną i Anglią reprezentację Włoch poprowadzi Luigi Di Biagio, który prowadzi piłkarzy tego kraju do lat 21. Włochy będą, obok Portugalii, grupowym rywalem biało-czerwonych w jesiennych rozgrywkach Ligi Narodów.