Dani Alves nawet jutro wróciłby do FC Barcelona

Dani Alves od 2016 roku nie występuje na Camp Nou. Po jednym sezonie w Juventusie brazylijski obrońca przeniósł się do Paris Saint-Germain. Wcześniej przed osiem lat w barwach FC Barcelona zdobył 24 tytuły. - Opuszczenie hiszpańskiego zespołu mocno mnie zabolało. Gdyby zadzwonili, wróciłbym tam nawet następnego dnia - powiedział doświadczony piłkarz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andres Iniesta odchodzi z Barcelony. Wideo Eurosport

34-letni Alves odszedł z FC Barcelona w 2016 roku. Teraz przyznał, że tęskni za zespołem ze stolicy Katalonii.

Reklama

- FC Barcelona jest moim domem. To niemożliwe, abym powiedział, że nie chcę tam wrócić. Zrobiłbym to nawet jutro, jeśli ktoś z Camp Nou by do mnie zadzwonił. Jeśli miałbym stwierdzić, że odejście z tego zespołu mnie nie zabolało, to bym skłamał - powiedział Alves.

- Opuszczenie tego kluby było dla mnie trudne, bo mocno pracowałem, aby tworzyć jego wielką historię. Odszedłem z 24 tytułami w ciągu ośmiu lat występów. Na koniec jeszcze pomogłem w kolejnych sukcesach, a oni zakończyli współpracę bez szacunku dla mojej historii. Chcieli, abym zrobił pożegnanie, ale nie zgodziłem się na to, ponieważ ja uważam to miejsce za mój prawdziwy dom. Kiedy czujesz, że jakieś miejsce jest twoim domem, to nie chcesz mówić do widzenia. Jaki jest sens żegnania się, jeśli masz zamiar tam wrócić? - dodawał doświadczony zawodnik.

W nowym zespole Alves wywalczył w pierwszym roku rywalizacji mistrzostwo i Puchar Francji.