Daniel Alves nie zagra co najmniej trzy tygodnie

Piłkarz reprezentacji Brazylii i Paris Saint-Germain Daniel Alves z powodu kontuzji kolana nie będzie mógł grać co najmniej trzy tygodnie. To stawia pod znakiem zapytania udział doświadczonego bocznego obrońcy w mistrzostwach świata w Rosji.

35-letni Daniel Alves ucierpiał we wtorkowym finale Pucharu Francji z trzecioligowym Les Herbiers (2-0). Jak poinformował jego klub, piłkarz doznał kontuzji więzadła w prawym kolanie.

Teraz zawodnik wymaga co najmniej trzech tygodni intensywnego leczenia. Jego rzecznik przyznał jednak, że kontuzja nie wymaga operacji. Po tym okresie ponownie zostanie oceniony stan zdrowia Alvesa.

Selekcjoner reprezentacji Brazylii Tite ma w najbliższy poniedziałek ogłosić skład kadry na mundial. Nie brakuje mu problemów - kontuzję od dłuższego czasu leczy Neymar.

Mistrzostwa świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca. Brazylia trafiła do grupy E - ze Szwajcarią, Kostaryką i Serbią.



