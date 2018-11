Football Leaks: "Doping finansowy" dla Manchesteru City i PSG z pomocą UEFA?

Paris Saint-Germain miał sztucznie powiększać swoje dochody związane z kontraktami sponsorskimi, a UEFA miała to tolerować z "powodów politycznych" - takie są najnowsze rewelacje "Football Leaks", przytaczane przez francuski portal Mediapart oraz niemiecki tygodnik "Der Spiegel".

Taki sam proceder miał dotyczyć Manchesteru City, innego klubu, który w ostatnich latach, dzięki petrodolarom z Zatoki Perskiej przebojem wdarł się do czołówki najbogatszych europejskich drużyn. Właścicielem paryżan jest państwowy fundusz z Kataru, natomiast "Citizens" zostali kupieni przez szejków ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Najbardziej niejasna w całej sprawie jest rola Europejskiej Unii Piłkarskiej. UEFA powołała bowiem do życia narzędzie do kontrolowania klubowych finansów i to ona powinna stać na straży finansowego fair play (FPF).

Miliony dokumentów, które zostały przeanalizowane przez specjalną grupę dziennikarzy śledczych w ramach projektu pod nazwą European Investigative Collaborations (EIC), wskazują, że dwa kluby Manchester City i PSG skorzystały z "dopingu finansowego" w kwocie 4,5 mld euro w ciągu ostatnich siedmiu lat, "w znacznej części w sposób nielegalny", aby zwiększyć budżet i sprowadzić w ten sposób najlepszych piłkarzy.

To metody, które stały w sprzeczności z przyjętymi zasadami. W największym skrócie FPF polega na tym, że kluby zrzeszone w europejskiej konfederacji nie powinny wydawać więcej niż zarobią, pod karą różnych sankcji, które w najbardziej ostrej formie mogą skończyć się nawet wykluczeniem z rozgrywek Ligi Mistrzów (lub Ligi Europy).

Jeśli wierzyć ujawnionym informacjom, w przypadku PSG, klub miał korzystać z "fikcyjnych kontraktów sponsorskich", których źródłem był instytucje bezpośrednio związane z Katarem. Mówiąc konkretnie, umowa z Qatar Tourism Authority (QTA) początkowo opiewała w ciągu pięciu lat na kwotę 1,075 mld euro, czyli 215 mln euro rocznie.

Śledztwo ujawnia, że dwie firmy zajmujące się audytem i działające na zlecenie UEFA, Repucom i Octagon, wyceniły wartość tych kontraktów odpowiednio na... 123 tys. euro oraz 2,8 mln euro, czyli 77 i 1750 razy mniej!

Ponieważ jednak paryski klub znajdował się już pod kontrolą i raz został ukarany w ramach FPF, UEFA miała "przymknąć na to oko". A konkretnie Michel Platini, ówczesny szef Europejskiej Unii Piłkarskiej oraz Gianni Infantino, wtedy sekretarz generalny, dzisiaj prezydent FIFA. O tym, że stało się tak z "powodów politycznych" ma świadczyć jeden z dokumentów, którymi dysponują dziennikarze. Wynika z niego, że wykluczenie takich klubów jak PSG czy Manchester City nie byłoby dobre dla piłkarskiego biznesu.

Remigiusz Półtorak