Girondins Bordeaux. Malcom: Chcę odejść

W trakcie zimowego okienka transferowego Malcom zapowiedział, że zostanie w Bordeaux do końca sezonu. Jednocześnie Brazylijczyk zapowiedział, że chce odejść z ekipy "Żyrondystów". Największe zainteresowanie utalentowanym pomocnikiem wykazują londyńskie kluby: Arsenal i Tottenham.

Zdjęcie Malcom podczas meczu "Żyrondystów" /AFP

20-letni zawodnik w obecnym sezonie Ligue 1 strzelił osiem goli, a poza tym błyszczy technicznymi umiejętnościami i określany jest mianem jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy w Europie. Dwa kluby występujące na co dzień w Premier League był mocno łączone ze sprowadzeniem Brazylijczyka w zimowym oknie - chodzi o Tottenham Hotspur i Arsenal. Malcom zapowiedział, że jest gotowy na spełnienie marzeń i przejście do Anglii, ale działacze "Żyrondystów" zdołali namówić go na pozostanie.

- Powiem prawdę. Chciałem odejść i w tym temacie nic się nie zmienia. Marzę o zrobieniu kolejnego kroku. Rozmawiałem z prezydentem Bordeaux (Stephane'em Martinem), powiedział mi, że zdaje sobie z tego sprawę, ale mnie potrzebuje - tłumaczył brazylijski pomocnik.

- Odpowiedziałem, że może na mnie liczyć do końca sezonu. Zrobię wszystko, by klub zakończył rozgrywki w pierwszej szóstce - dodał ofensywny piłkarz.

Od początku grudnia Brazylijczyk strzelił tylko jednego gola. - Wiem, że mogę grać lepiej. Postaram się, bo lubię Bordeaux. Do końca sezonu dam z siebie wszystko - zapowiedział Malcom.

W Nowej Akwitanii nastąpiła zmiana trenera, a Jocelyna Gourvenneca zastąpił w styczniu Gustavo Poyet. Aktualnie Bordeaux zajmuje 8. miejsce po sobotniej wygranej ze Strasbourgiem.