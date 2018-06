Grzegorz Krychowiak "przebity". Rekord transferowy Reims

Do tej pory to Grzegorz Krychowiak był najdroższym piłkarzem sprzedanym w historii Reims. We wtorek zdetronizował go Jordan Siebatcheu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krychowiak o kibicach reprezentacji Polski. Wideo INTERIA.TV

Jordan Siebatcheu jest rosłym środkowym napastnikiem, który został we wtorek sprzedany do Rennes za 12 mln euro. To prawie dwa razy więcej niż Sevilla zapłaciła w 2014 r. za Grzegorza Krychowiaka. Wówczas pomocnik reprezentacji Polski przeniósł się do andaluzyjskiego klubu za 5,5 mln euro.

Reklama

Urodzony w Waszyngtonie Siebatcheu rozegrał świetny sezon w Ligue 2. W 35 spotkaniach zdobył 17 bramek i zaliczył 7 asyst. M.in. dzięki jego dobrej grze Reims zapewniło sobie awans do Ligue 1 z pierwszego miejsca, z 15-punktową przewagą nad drugim Nimes Olympique.

Choć Siebatcheu dwukrotnie zagrał w reprezentacji Francji do lat 21, to nie zdecydował się w jakiej kadrze seniorskiej będzie występował. Wybór ma szeroki, bo ma możliwość reprezentowania aż 3 państw: Francji, Kamerunu oraz Stanów Zjednoczonych.

Silny snajper po raz pierwszy w karierze zmienia otoczenie. W Reims przebywał od 7. roku życia kolejno przechodząc zespoły we wszystkich kategoriach wiekowych.

Trzeba podkreślić, że Rennes również dokonało historycznego osiągnięcia. W przeszłości tylko dwa razy klub z Bretanii kupił droższych piłkarzy. Byli to Brazylijczyk Lucas Severino, który trafił w 2000 r. za ponad 21 mln euro oraz Ismaila Sarr rok temu za 17 mln euro. Pierwszy z nich do dziś wspominany jest jako niewypał transferowy.

fira