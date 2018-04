Guingamp - AS Monaco 3-1. Cały mecz Glika

Drugą porażkę z rzędu w Ligue 1 poniósł zespół AS Monaco. W sobotę drużyna prowadzona przez Leonardo Jardima przegrała na wyjeździe 1-3 z Guingamp. Goście od 21. minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce, jaką zobaczył Jemerson. Cały mecz w barwach Monaco rozegrał Kamil Glik.

W poprzedniej kolejce AS Monaco straciło wszelkie szanse na obronę mistrzostwa Francji. Drużyna prowadzona przez Leonardo Jardima skompromitowała się w stolicy i przegrała z Paris Saint-Germain aż 1-7. Tytuł wróci do Paryża. Pomimo tego, Monaco nadal ma o co grać. Drużyna z Księstwa naciskana jest przez znajdujące się w znakomitej formie Olympique Marsylia. Stawką jest drugie miejsce w lidze i bezpośredni awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Wyjazdowe starcie z Guingamp bardzo źle ułożyło się dla ekipy, w której od pierwszej minuty na środku obrony wystąpił Kamil Glik. W 21. minucie zmierzającą do bramki piłkę po strzale Marcusa Thurama zatrzymał Jemerson. Sędzia nie miał innego wyjścia, jak wyrzucić obrońcę z boiska i podyktować rzut karny dla gospodarzy. Jedenastkę na gola zamienił Jimmy Briand.

W 34. minucie miejscowi prowadzili już 2-0. Cudownym strzałem z woleja popisał się doświadczony Etienne Didot. Seydou Sy nie sięgnął futbolówki.

Praktycznie w pierwszej akcji po przerwie Guingampo podwyższyło wynik. Sprytnie piłkę po podaniu Nicolasa Benezeta przepuścił Briand, a mierzonym strzałem bramkarza Monaco pokonał Thuram. Syn byłego reprezentanta Francji Liliana rozgrywał świetne zawody.

Grające w osłabieniu Monaco zdołało zdobyć honorową bramkę. Ładnym strzałem głową popisał się Almamy Toure, dla którego był to pierwszy gol w tym sezonie.

Monaco poniosło drugą porażkę z rzędu. Olympique Marsylia traci do zespołu Jardima już tylko punkt. Po ostatnim gwizdku zawodnicy z ekipy z Księstwa długo rozmawiali ze swoimi kibicami pod sektorem dla gości.

Guingamp - Monaco 3-1 (2-0)

Bramki: Briand 22 (karny), Didot 34, Thuram 47 - Toure 63

