Kamil Glik wróci do Serie A?

Czy dojdzie do niespodziewanego powrotu Kamila Glika do Włoch? Magazyn ”France Football” twierdzi, że Polak latem może opuścić AS Monaco i związać się z jednym z klubów Serie A. Na ten moment mówi się o Sampdorii, Lazio oraz Torino.

Kontrakt Kamila Glika z Monaco obowiązuje do czerwca 2021 roku, ale wcale nie jest powiedziane, że Polak musi go wypełnić. Wręcz przeciwnie – podstawowy obrońca reprezentacji Polski już latem może zmienić otoczenie. Zdaniem ”France Football” Glik najchętniej powróciłby do Włoch, gdzie wcześniej występował m.in. w barwach Bari i Torino. I taki powrót jest możliwy.

Włodarze Torino są bardzo poważanie zainteresowani sprowadzeniem Polaka. Aktualnie 10. zespół Serie A chce powrócić do czołówki, a Glik byłby idealnym wzmocnieniem. To właśnie on był kapitanem Torino, zanim w 2016 roku przeniósł się do Monaco za 11 milionów euro. W Turynie Glik mógłby liczyć na trzyletni kontrakt oraz pracę w charakterze szkoleniowca po zakończeniu kariery. Zarobki? Prawdopodobnie 3,5 miliona euro za sezon.

W grę wchodzi również Lazio Rzym, gdzie były zawodnik Piasta Gliwice dostałby jeszcze więcej pieniędzy oraz zastąpiłby Stefana de Vrija, który latem opuści zespół. Ponadto ”France Football” informuje o zainteresowaniu ze strony Sampdorii, jednak przeprowadzka do Genui jest najmniej prawdopodobna.

W obecnym sezonie Glik rozegrał w barwach Monaco 45 spotkań, w których strzelił 4 gole i zanotował 4 asysty.

