Kamilem Glikiem jest zainteresowany kolejny włoski klub

Kilka dni temu „Tuttosport” podał, że Kamil Glik może po sezonie wrócić do Torino. We wtorek dziennik „Il Messaggero” poinformował z kolei o ewentualnych przenosinach obrońcy AS Monaco do rzymskiego Lazio.

Zdjęcie Kamil Glik /PA Sport

Lazio szuka godnego następcy dla Stefana de Vrija, któremu w czerwcu kończy się kontrakt i już teraz wiadomo, że nie zostanie on przedłużony. Holender jest obecnie kluczowym obrońcą w drużynie. „Il Messaggero” twierdzi, że idealnym jego następcą byłby niezwykle doświadczony Glik, a Lazio szykuje za Polaka 15 mln euro. W transferze miałaby również pomóc przyjaźń naszego piłkarza z Ciro Immobile, obecną gwiazdą klubu z Rzymu. Panowie dobrze znają się jeszcze za czasów wspólnej gry w Torino.

Lazio nie jest jedyną włoską opcją Glika. Kilka dni temu „Tuttosport” sugerował, że obrońca chce wrócić do Italii, a najlepiej do byłego klubu Torino, którego kilka sezonów był kapitanem. Nadal ma przyjaciół w Turynie i jak tylko może odwiedza to miasto.

Podczas zgrupowania kadry Glik zdementował jednak informacje o ewentualnym powrocie do Włoch. – Nie wiem kto wypuścił taką informację. Mam przecież ważny kontrakt z Monako. Torino nie byłoby stać na zapłacenie za mnie 25 milionów euro i płacenie wysokiej gaży – powiedział.

Obrońca przygotowuje się z reprezentacją do kolejnego meczu towarzyskiego. We wtorek Polacy podejmą na Stadionie Śląskim Koreę Południową (godz. 20:45).