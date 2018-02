Kolejny spór o Neymara. Arogant czy żartowniś?

Praktycznie niemożliwym jest, aby przy przeglądaniu zagranicznej prasy nie natknąć się na newsy o Neymarze. Tym razem dyskusja dotyczy niedawnego zachowania Brazylijczyka, który zażartował z piłkarza Rennes. Obrońca Monaco Andrea Raggi uważa, że "Ney" powinien mieć więcej szacunku względem rywali, sam zainteresowany broni się i tłumaczy, że na boisku chce się tylko dobrze bawić.

Zdjęcie Neymar wywołał kontrowersje swoim zachowaniem /AFP

Z czego tym razem zasłynął kontrowersyjny gwiazdor? W końcówce wtorkowego pucharowego spotkania z Rennes zaczął popisywać się typowymi dla siebie sztuczkami technicznymi, czym znacząco zwiększył bicie serca nie tylko swoim fanom.

W jednej z akcji przyjął piłkę plecami, odwrócił się, po czym przerzucił ją nad jednym z gospodarzy, co oczywiście skończyło się faulem gracza defensywnego. W kolejnej sytuacji lider PSG sam potraktował nieprzepisowo Hamariego Traore, za co otrzymał żółtą kartkę, lecz nie przejął się nią i po chwili podbiegł do obrońcy, aby wystawić do niego rękę i pomóc wstać. Było to jednak tylko pogrywanie sobie z rywala, gdyż za moment rękę wycofał i zaczął z uśmiechem na ustach cofać się do linii środkowej boiska.

Za takie prowokacje Neymara spotkała oczywiście fala krytyki, z której mimo to nic sobie nie robi. Chce bowiem, aby gra w piłkę sprawiała mu przede wszystkim przyjemność. "Futbol jest obecnie trochę nudny, ponieważ nie możemy robić nic. Wszystko staje się kontrowersją, wszystko jest komentowane. Dla przykładu, zażartowałem sobie z Traore i zaraz stanie się to obiektem kontrowersji, podczas gdy jest to jedna z zabaw, na które decyduję się z moimi przyjaciółmi. Dlaczego nie mogę się tak zabawić z rywalami? To był tylko żart, nic ponad to" - tłumaczył się po pokonaniu Rennes 3-2. "Oni prowokowali mnie, a ja też wiem, jak prowokować. Robię to po swojemu. Swoimi umiejętnościami, z piłką przy nodze. Nie jestem po to, aby kopać innych po kostkach. Nie wiem, jak nawet się to robi" - podkreślił.

Raggiemu tego typu narracja nie przypada do gustu. Klubowy kolega Kamila Glika jest zdania, że na boisku obowiązuje pewien savoir-vivre, który należy pielęgnować. "Widziałem ten gest i wydaje mi się, że taki mistrz jak Neymar powinien mieć więcej szacunku dla innych. W mojej opinii to nie było miłe" - mówił po środowym meczu z Montpellier.