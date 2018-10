Kylian Mbappe entuzjastycznie witany w rodzinnym Bondy

Kylian Mbappe odwiedził w środę Bondy, przedmieście Paryża, gdzie się wychował. Gwiazdę francuskiego futbolu witały tysiące osób. - Wierzcie w swoje marzenia. Mam nadzieję, że pewnego dnia jeden z was będzie na moim miejscu - powiedział zwracając się do młodzieży.

- To ogromne przeżycie powrócić tu jako mistrz świata. To najpiękniejszy prezent - powiedział 19-letni Mbappe, który trzy miesiące temu zrobił furorę podczas mundialu w Rosji i został uznany za najlepszego młodego piłkarza turnieju.

- Jestem bardziej szczęśliwy niż wy. To zaszczyt wrócić tutaj do was, do mojego domu w Bondy - dodał, nie kryjąc wzruszenia. W odpowiedzi usłyszał skandowanie: "Kylian! Kylian!".

Mbappe spędził popołudnie razem z grupą około 900 młodych ludzi. Dzień wcześniej grał w Saint-Denis w meczu reprezentacji Francji z Niemcami (2-1) w ramach Ligi Narodów.

Napastnik kameruńskiego pochodzenia jest obecnie jednym z najdroższych piłkarzy świata. W lipcu Paris Saint-Germain odkupił go z AS Monaco za 180 mln euro. Mimo 19 lat Mbappe rozegrał w reprezentacji Francji już 26 meczów i strzelił 10 goli.