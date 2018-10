Ligue 1. Maxwell: Nie skupiajmy się tylko na Neymarze

Brazylijczyk Maxwell, kiedyś lewy obrońca Paris Saint-Germain, a dziś asystent dyrektora sportowego w paryskim klubie, zaapelował do mediów, by nie skupiały całej uwagi na największej gwieździe drużyny Neymarze, bo jest znacznie więcej ciekawszych tematów związanych z mistrzami Francji.

Media plotkują o Neymarze, donosząc, że Brazylijczyk jest niezadowolony z pobytu na Parc des Princes i najchętniej zmieniłby otoczenie. 26-latek przeniósł się z Barcelony do Paryża latem 2017 roku w rekordowym transferze za 222 mln euro. Niedawno hiszpańskie media twierdziły, że władze PSG oddałyby Neymara dwa miliony taniej.

Jeśli chodzi o zespół Paris Saint-Germain to ten radzi sobie bardzo dobrze, zwyciężywszy we wszystkich dziesięciu ligowych meczach od początku sezonu. Już na tak wczesnym etapie można załozyć, że obrońcy tytułu ponownie zdominują rozgrywki Ligue 1. Maxwell, asystent dyrektora sportowego klubu, zaapelował, aby tematów szukać wokół kwestii sportowych, a nie tylko wokół Neymara.

- Myślę, że skupianie się na jednym zawodniku, rozmawianie tylko o jednym zawodniku, to coś niedobrego w piłce nożnej. Drużyna radzi sobie dobrze, jest wiele pozytywnych spraw, o których można powiedzieć w kontekście całego składu, trenera, zarządu - ocenił były brazylijski lewy obrońca PSG.

- Nie podoba mi się to. Jest wiele pozytywów, a my zawsze skupiamy się niepotrzebnie na negatywnych rzeczach - dodał.

Jedną z plotek, którą żyły hiszpańskie media, była ta sugerująca, że Nyemar może w letnim oknie transferowym wrócić do Barcelony. Prezydent katalońskiego klubu zaprzeczył tym doniesieniom na antenie lokalnego radia.

- Neymar odszedł i nie wróci. Nie planu na jego powrót - zapewnił Josep Maria Bartomeu. - Nikt z otoczenia Neymara do mnie nie dzwonił, nie mieliśmy żadnych spotkań. On zdecydował o swojej przyszłości, zapłacił kwotę odstępnego i odszedł do PSG. Nie podobało nam się jego odejście. Piłkarze przychodzą do Barcelony, to dlatego, że wszyscy tak myślą. To nie moja decyzja, to decyzja kolektywna - podkreślił.

