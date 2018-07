Ligue 1. Nabil Fekir jednak zostanie w Lyonie?

W trwającej od dłuższego czasu telenoweli transferowej, której bohaterem jest reprezentant Francji Nabil Fekir zapowiada się kolejny zwrot akcji. - Wydaje mi się, że Nabil zostanie z nami na kolejny sezon - powiedział prezes Olympique Lyon Jean-Michel Aulas.

Fekir jest piłkarzem Lyonu od 2011 roku i to właśnie w tym klubie wyrobił sobie markę piłkarza, o którego starają się czołowe kluby w Europie. W minionym sezonie 24-latek strzelił dla Olympique 21 goli w rozgrywkach ligowych i pucharowych, co zapowiadało duży transfer w letniej sesji transferowej.

Jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się, że pewniakiem do pozyskania Fekira jest Liverpool. W tajemniczych okolicznościach transfer jednak upadł, chociaż piłkarz na obiektach Liverpoolu przechodził już nawet testy medyczne. Do dzisiaj nie wiadomo, czy to właśnie ich wyniki były powodem wycofania się z transferu, czy może zadecydowały względy finansowe.

W ostatnich dniach osobę piłkarza zaczęto wiązać z kolei z przejściem do Manchesteru United. Słowa prezesa klubu z Lyonu wskazują jednak na to, że kibice Olympique być może będą mogli oglądać Fekira również w kolejnym sezonie.

- Uważam, że Nabil zostanie z nami. Dałem mu możliwość przejścia do Liverpoolu, gdyż był to dla niego wymarzony transfer, a ja staram się utrzymywać ojcowskie relacje z piłkarzami. Teraz jednak trener chce go zatrzymać w klubie, a mówimy przecież o kapitanie naszej drużyny - powiedział Jean-Michel Aulas w rozmowie ze stacją RMC Sport.

Obecnie Fekir przebywa z reprezentacją Francji na mistrzostwach świata w Rosji. "Trójkolorowi" awansowali już do najlepszej czwórki turnieju, a 24-letni skrzydłowy w roli rezerwowego wystąpił we wszystkich pięciu spotkaniach drużyny prowadzonej przez Didiera Deschampsa.

Wojciech Malinowski