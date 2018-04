Ligue 1. Pastore otwarty na zmianę pracodawcy

Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu obecnego sezonu z Paris Saint-Germain pożegna się Javier Pastore. Argentyńczyk może liczyć na oferty z klubów Serie A i prawdopodobnie powróci do Włoch. 28-letni zawodnik jest niezadowolony ze swojej roli w zespole.

O odejściu Pastore z PSG mówi się od ponad roku. Ofensywny pomocnik nie należy do faworytów szkoleniowca Unaia Emery’ego. Wprawdzie po zakończeniu sezonu Hiszpan pożegna się z posadą, ale i tak wątpliwe, by Argentyńczyk nagle zaczął odgrywać ważniejszą rolę w zespole. Co więcej właściciele paryskiego klubu chcą go sprzedać, by nie narazić się UEFA w kwestii Finansowego Fair-Play.



W obecnym sezonie Pastore zagrał od pierwszej minuty w zaledwie siedemnastu meczach. O tym, że na pewno zmieni pracodawcę poinformował dziennik ”Le Parisien”. Zawodnik najchętniej powróciłby do Serie A, gdzie zaczynał wielką przygodę z piłką w barwach Palermo.

Najpoważniej zainteresowany jego pozyskaniem jest Inter Mediolan. Ponoć chińscy właściciele ”Nerazzurrich” są gotowi zapłacić za 28-letniego zawodnika około 30 milionów euro. PSG nie powinno narzekać na taką ofertę. Wątpliwe, by ktokolwiek zdecydował się zapłacić więcej za piłkarza, który swój najlepszy sezon rozegrał sześć lat temu.

W obecnym sezonie ligowym Pastore wystąpił w 20 meczach, w których strzelił 4 gole i zanotował 2 asysty.

