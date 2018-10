Ligue 1. Porażka Monaco, z Glikiem w składzie, w debiucie Henry'ego

Kilka dni temu legendarny francuski napastnik został szkoleniowcem zespołu z Księstwa. Thierry Henry zastąpił Leonardo Jardima, ale jak na razie efektu tej zmiany nie widać. AS Monaco w sobotę wieczorem przegrało na wyjeździe ze Strasbourgiem 1-2 w 10. kolejce Ligue 1. W drużynie gości cały mecz rozegrał Kamil Glik. Polski obrońca mógł się lepiej zachować przy pierwszym golu dla gospodarzy.

AS Monaco w poprzednich rozgrywkach wywalczyło wicemistrzostwo Francji. To był kolejny dobry sezon pod wodzą Jardima. We wcześniejszym zespół sensacyjnie zdobył tytuł.

Niestety, latem w drużynie doszło do wielu zmian. Odeszło kilku czołowych zawodników z Lemarem i Fabinho na czele. Ci, którzy trafili do ekipy, dotychczas kompletnie sobie nie poradzili. Na dodatek gracze dobrze spisujący się wcześniej, wyraźnie stracili formę.

To spowodowało, że w pierwszych dziewięciu meczach Ligue 1, klub z Monako zwyciężył tylko raz. Trzykrotnie zremisował, a resztę potyczek przegrał i znalazł się w strefie spadkowej.

W środku tego tygodnia nowym szkoleniowcem został Thierry Henry. Działacze zaryzykowali. Sięgnęli wprawdzie po człowieka, który rozpoczynał wielką piłkarską karierę właśnie w klubie ze Stadionu Ludwika II, ale z pogubionym zespołem rozpoczął pierwszą samodzielną pracę trenerską w karierze. Na dodatek podpisano z nim umowę na prawie trzy lata. Były reprezentant Francji ambitnie stwierdził m.in., że celem jeszcze w tym sezonie jest pierwsza trójka.

Trudno było spodziewać się, że po zaledwie kilku dniach pracy wiele się zmieni, ale kolejna przegrana jest na pewno bardzo rozczarowująca dla nowego opiekuna.

Zdecydowanie wyżej notowany Strasbourg prowadził po świetnej kontrze od 17. minuty. W środku pola Glik nie upilnował Da Costy, który zagrał na prawo do Lali. Ten przepięknie wrzucił piłkę przed bramkę AS Monaco. Głową strzelał Adrien Thomasson, ale nie była to dobra próba. Fatalny błąd popełnił jednak 22-letni golkiper gości Seydou Sy.

AS Monaco walczyło ambitnie, ale w 67. minucie za niebezpieczne zagranie wysoko podniesioną nogą w polu karnym gospodarzy czerwoną kartką został upomniany Samuel Grandsir. To znacznie skomplikowało myśli o korzystnym wyniku.

Miejscowi spokojnie przyjmowali nieskoordynowane ataki gości i wyprowadzili kolejną zabójczą kontrę. Lebo Mothiba ładnie wykorzystał kapitalne podanie Joia Nuno Da Costy.

W doliczonym czasie gry przyjezdni zdobyli bramkę honorową. Faulowany w polu karnym był Sidibe, a jedenastkę pewnie wykorzystał Youri Tielemans. Na więcej ludziom Henry'ego czasu już nie starczyło.

Po tej czwartej z rzędu porażce gracze AS Monaco spadli na 19., przedostatnie miejsce w tabeli. Do pozycji gwarantującej utrzymanie tracą już cztery punkty. Do końca sezonu jeszcze 28 kolejek.

