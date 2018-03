Ligue 1. PSG - Angers 2-1 w meczu 31. kolejki

Paris Saint-Germain pokonał Angers SCO 2-1 (2-0) w środowym meczu 31. kolejki francuskiej Ligue 1. Dla paryżan było to już 26. zwycięstwo w bieżącym sezonie ligowym, a oba gole strzelił dla nich Kylian Mbappe. Gospodarze od 16. minuty grali w osłabieniu, gdyż czerwoną kartkę za nadepnięcie na rywala obejrzał Thiago Motta.

Zdjęcie Kylian Mbappe z kolegami świętują gola /Eurosport

Środowe spotkanie 31. kolejki rozegrano awansem. Spowodowane to zostało zaplanowanym na 31 marca finałem Pucharu Ligi, w którym Paris Saint-Germain zmierzy się z AS Monaco, a kiedy to pierwotnie paryżanie mieli właśnie zagrać przeciwko Angers.

Reklama

Do środowego meczu podopieczni Unaia Emery'ego przystąpili oczywiście bez kontuzjowanego Brazylijczyka Neymara. Godnie zastąpił go jednak Kylian Mbappe, który już w 12. minucie precyzyjnym strzałem w dalszy róg bramki gości zamienił na gola prostopadłe zagranie Niemca Juliana Draxlera.

Cztery minuty później sytuacja gospodarzy mocno się jednak skomplikowała. Spowodowane to było decyzją sędziego Sebastiena Desiage'a, który uznał, że Thiago Motta celowo nadepnął na klatkę piersiową leżącego Romaina Thomasa, w efekcie czego doświadczony pomocnik paryżan obejrzał czerwoną kartkę.

W 25. minucie raz jeszcze klasę pokazał jednak Mbappe. Tym razem Francuz wykorzystał włączenie się do akcji ofensywnej i wycofanie piłki spod linii końcowej Layvina Kurzawy. Dla 19-letniego skrzydłowego było to 13. trafienie w bieżącym sezonie Ligue 1.

Również w drugiej połowie długo nie było widać, że gospodarze środowego meczu grają w liczebnym osłabieniu. Kilku szans na skompletowanie hat tricka nie wykorzystał Mbappe, nieskuteczny był również Edinson Cavani. Do bramki gości trafił za to w 64. minucie Marco Verratti, lecz zdobyta w zamieszaniu podbramkowym przez Włocha bramka słusznie nie została uznana z powodu pozycji spalonej, na której znalazł się wcześniej Mbappe.

W 75. minucie uznanego przez sędziego gola niespodziewanie strzelili za to piłkarze Angers. W dwójkowym kontrataku Flavien Tait zagrał na wolne pole do Karla Toko Ekambiego, a wprowadzony na boisko kwadrans wcześniej napastnik sprytnie dziubnął piłkę obok niemieckiego golkipera Kevina Trappa. warto podkreślić, że dla 25-latka było to już 15. trafienie w obecnym sezonie francuskiej ekstraklasy.

Kontaktowa bramka zdobyta przez gości spowodowała, że ostatni kwadrans okazał się bardzo emocjonujący, a piłkarze Angers mocno dążyli do wywalczenia choćby punktu. Więcej goli już jednak nie obejrzeliśmy, gdyż ani Mbappe (trafił w poprzeczkę), ani też poturbowany w pierwszym kwadransie przez Mottę Romain Thomas nie zdołali umieścić piłki w siatce. Okazji na doprowadzenie do wyrównania nie wykorzystał również Ekambi, którego strzały w dobrym stylu bronił Trapp. Ostatecznie PSG wygrało zatem 2-1 i z jednym meczem rozegranym więcej powiększyło przewagę w tabeli nad AS Monaco do 17 punktów. Angers SCO pozostało na 14. pozycji.

Paris Saint-Germain - Angers SCO 2-1 (2-0)

Bramki: 1-0 Kylian Mbappe (12.), 2-0 Kylian Mbappe (25.), 2-1 Karl Toko Ekambi (75.)

Wojciech Malinowski

Ligue 1: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MU-Sevilla. Klasyczny Mourinho poniósł klęskę. Ben Yedder bohaterem. Wideo Eurosport