Ligue 1. Rennes - Monaco 1-1

W ciągu dwóch tygodni możemy poznać nowego mistrza Francji. W meczu zamykającym 31. kolejkę Ligue 1 Rennes zremisowało u siebie z broniącym tytułu AS Monaco 1-1 (1-1). Kamil Glik rozegrał całe spotkanie.

Zdjęcie Kamil Glik (AS Monaco) contre le Besiktas Istanbul /Getty Images

W ostatnim czasie podopieczni Leonardo Jardima nie rozpieszczają swoich kibiców. W sobotę w finale Pucharu Ligi AS Monaco przegrało w Bordeaux z Paris Saint-Germain 0-3 (0-2). Minęły cztery dni i kibice z księstwa dostali kolejny prztyczek w nos, bo tak należy odbierać podział punktów z plasującym się poza czołową czwórką Rennes.

Przy odrobinie szczęścia to gospodarze mogli cieszyć się ze zwycięstwa. W 20. minucie prowadzenie Rennes dał Joris Gnagnon, który wykorzystał centrę Sanjina Prcicia. Korzystnego rezultatu na Roazhon Park nie udało się jednak utrzymać długo. Już w 29. minucie był remis. Falcao wyłożył piłkę Rony Lopesowi, a ten niespecjalnie mocnym strzałem doprowadził do wyrównania. W II połowie bramki już nie padły i po dwuletniej przerwie piłkarzom Rennes udało się urwać punkty AS Monaco.

W środę po raz kolejny całe spotkanie zaliczył Kamil Glik. W sobotę z PSG 30-letni obrońca reprezentacji Polski sprokurował rzut karny, ale tym razem spisał się bez zarzutów.

Strata punktów przez AS Monaco oznacza, że na siedem kolejek przed końcem nad Glikiem i spółką PSG ma aż 16 punktów przewagi.

PCE