Ligue 1. Thomas Lemar: Czekam na oferty

Jednym z bardziej rozchwytywanych piłkarzy w letnim okresie transferowym może okazać się Francuz Thomas Lemar. Skrzydłowy AS Monaco wciąż marzy o transferze do Premier League. - Jestem otwarty na wszelkie oferty - zachęca Lemar.

Zdjęcie Thomas Lemar /Perform

22-letni piłkarz jest kluczowym graczem w prowadzonej przez Leonardo Jardima drużynie. To w dużej mierze dzięki jego znakomitej postawie AS Monaco w ubiegłym sezonie zdobyło mistrzostwo Francji i dotarło do półfinału Ligi Mistrzów.

Już ubiegłego lata wiele pisało się o ewentualnym transferze Lemara do jednej z drużyn Premier League. Temat powrócił również zimą, gdyż to właśnie jego wymieniano jako następcę Philippe'a Coutinho w Liverpoolu. Fanem piłkarza jest jednak nie tylko menedżer "The Reds" Juergen Klopp, ale również trener Arsenalu Arsene Wenger.

- Nie ukrywam, że byłem lekko rozczarowany tym, że transfer nie doszedł do skutku - powiedział Lemar w rozmowie ze stacją Telefoot.

- Co jednak miałem zrobić. Po zakończeniu okienka transferowego starałem się o tym zapomnieć. Jednocześnie staram się notować jak najlepsze występy, by te same kluby były mną zainteresowane również w przyszłości - dodał 22-letni skrzydłowy.

- Jestem otwarty na wszelkie oferty. Jestem piłkarzem, lubię grać w piłkę i nie zamykam przed nikim drzwi - zakończył Lemar.

W bieżącym sezonie Francuz wystąpił w 29 meczach AS Monaco w rozgrywkach ligowych i pucharowych. Zdobył w nich trzy bramki i zanotował osiem asyst.

Wojciech Malinowski



